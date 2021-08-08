Влад Яма поразил семейной фотосессией в лесу: эффектные фото
Источник:инстаграм Влада Ямы
Хореограф Влад Яма вместе с женой Лилией и сыном Леоном устроил мистическую фотосессию в карпатском лесу. Семья предстала перед камерой в изысканной одежде и ошеломила поклонников эффектными кадрами.
Танцовщик редко публикует новые фото с родными, однако иногда все-таки делает исключения. Влад Яма порадовал многотысячную аудиторию фанатов кадрами, которые сделали посреди невероятной красоты украинских Карпат.
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Семейная фотосессия Влада Ямы
Вероятно, фотосессия состоялась во время путешествия в Карпаты, в котором Влад с любимой и сыном были в начале июня. Однако, так ли это – хореограф пока не рассказывает.
Влад предстал перед камерой в темно-синем костюме, белой рубашке и коричневом галстуке с принтом. Его жена Лилия надела платье цвета фуксии, которое было коротким спереди, имело длинный шлейф и объемные рукава, что обнажили плечи. Как всегда, звездная жена довершила образ прической и макияжем. Маленький Леон позировал в белой футболке и синей куртке.
Особой, мистической атмосферы съемке добавил карпатский лес, который поразил величием и загадочностью.
Под фото с женой Влад отметил, что это "карпатские приключения", а в заметке, где поделился фотографией с сыном, написал: "Люблю больше жизни".
Влад Яма с женой в Карпатах / Фото с инстаграма Лилии Ямы
Влад Яма с сыном в Карпатах / Фото с инстаграма Влада Ямы
Влад Яма с женой в Карпатах / Фото с инстаграма Лилии Ямы
Влад Яма в Карпатах / Фото с инстаграма Влада Ямы
Жена Влада Ямы в Карпатах / Фото с инстаграма Лилии Ямы
Влад Яма с женой в Карпатах / Фото с инстаграма Лилии Ямы