Влад Яма и Дмитрий Ступка оторвались на хэллоуинской вечеринке в Майами: фото и видео

Судья "Танцев со звездами" Влад Яма еще в первый день полномасштабной войны сбежал из Украины. Он переехал в США, где время от времени появляется на мероприятиях в поддержку Родины. Так, в компании жены и Дмитрия Ступки танцовщик сыграл диджейский сет на вечеринке в Майами.

Мероприятие было приурочено к Хэллоуину и состоялось на борту катера в деловом районе Даунтаун Майами. За организацию взялось сообщество украинцев Ukrainian Miami. Среди звездных гостей был актер Дмитрий Ступка и Влад Яма с женой Лилианой.

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Влад Яма и Дмитрий Ступка засветились на вечеринке в Майами

На Хэллоуин пати Влад Яма пришел в белом парике и с банданой. Танцовщик стал за диджейский пульт и говорил о победе Украины. Рядом с ним был внук легендарного Богдана Ступки Дмитрий, который в интервью 24 каналу рассказывал, что война застала его в самолете в Стамбул, поэтому в Украину он не поехал, а вернулся в США.

Жена Влада Ямы Лилиана в своем инстаграме подчеркнула, что они не просто отрывались на хэллоуинской вечеринке, а поддерживали Украину: "Выходными прошло мероприятие в поддержку Украины. Хэллоуин".

Это было невероятное мероприятие! Спасибо всем, кто пришел и был участником прекрасной атмосферы,

– прокомментировали в сообществе Ukrainian Miami.

Влад Яма с женой и друзьями на хэллоуинской вечеринке в Майами / Фото J Luzan, Ukrainian Miami

Влад Яма с женой, Ступкой и друзьями на хэллоуинской вечеринке в Майами / Фото из инстаграма Лилианы

Интересно, что Влад Яма не в первый раз играет диджей-сет в США. В августе он выступил на благотворительном вечере в Нью-Йорке, где включил хит победителей Евровидения-2022 Stefania. Тогда его подвергли критике и спросили: "А чего же не на фронте?"