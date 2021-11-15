Вижу свое будущее, – хочет ли Дмитрий Дикусар занять судейское кресло на "Танцах со звездами"

Украинский танцор Дмитрий Дикусар уже несколько эфиров подряд говорит о том, что мечтает занять судейское кресло на "Танцах со звездами". Это он хотел сделать после того, как победит в шоу с Ольгой Харлан.

Танцор и участник шоу "Танцы со звездами" планирует одержать победу на проекте вместе с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан. После этого Дмитрий Дикусар хотел получить место в судейском коллективе шоу.

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Дмитрий Дикусар о судейском кресле на "Танцах"

По словам хореографа, во всем он сейчас равняется на другого судью – Максима Чмерковского. Добавим, что неизвестно, останется ли он судьей в следующем сезоне.

При всем уважении к другим жюри, когда я вижу Макса, я вижу свое будущее. Он прекрасен как судья. Почитав комментарии в соцсетях, я очень рад, что люди поддерживают мое мнение по поводу жюри, поэтому когда я одержу победу с Ольгой, судьи, ждите меня, я сяду в кресло жюри,

– заявил Дмитрий.

Звездная партнерша Дмитрия Дикусара, Ольга Харлан, высказалась, что хотела бы получить кубок победителя и этим помочь танцору занять место члена жюри.

"Мне очень хочется ему в этом помочь. Наш путь на этом проекте чемпионский. Концом всему этому должен быть кубок, ведь мы, я и Дима, его заслужили. Я хочу нестись к победе в этом шоу, это как в соревнованиях по фехтованию: четыре финалисты, остается только один. Я самая упрямая, без боя не сдамся", – поделилась спортсменка.



Ольга Харлан и Дмитрий Дикусар / Фото из инстаграма танцора

В прошлом году Дмитрий Дикусар замечал, что не откажется от предложения стать судьей на танцевальном проекте. В то же время для него важнее было участие в шоу как танцора: "Наверное, я просто прошел все круги тщеславия: танцор, хореограф, главный хореограф, режиссер. И когда всего этого достигаешь, понимаешь, что по-настоящему был счастлив только в начале пути, когда выходил на паркет в роли обычного танцора. Вся эта статусность, оказывается, не стоит ничего.

Интересно, что Влад Яма не хочет отказываться от судейского кресла, а значит, Дикусару не уступит. Все-таки за столом членов жюри ему гораздо комфортнее. Он добавил, что вернется на паркет только тогда, когда вместе с ним будет Владимир Зеленский, его соперник в первом сезоне "Танцев со звездами".