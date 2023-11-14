Каждый выбирает свой путь, – Виталина Библив призналась, общается ли с предательницей Галиной Безрук
Источник:OBOZ.UA
До полномасштабного вторжения украинская актриса Галина Берук, которая жила в России, снималась во многих отечественных сериалах. Так, у нее завязались близкие отношения с коллегами на съемочной площадке. Одной из них стала Виталина Библив. Несмотря на то, что актриса-предательница не прокомментировала полномасштабное вторжение, Виталина все равно защищала ее. Но теперь ее мнение изменилось.
Знаменитость откровенно призналась, что они с Галиной больше не общаются. По ее словам, каждый выбирает свой путь.
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Общается ли Виталина Библив с Галиной Безрук
Актриса призналась, что они оборвали общение.
Не общаюсь и не хочу говорить об этом. Она сделала выбор. Каждый выбирает свой путь, она выбрала такой – правильный или нет, покажет ей время. И если захочет, когда-нибудь расскажет об этом,
– отметила знаменитость.
Что Виталина Библив раньше говорила о Галине Безрук
Актриса рассказывала, что постоянно общается с коллегой. По ее словам, Галина боялась публично высказываться о войне: "Мы каждый день на связи. Это неправда, что она не высказала свою позицию. Она в первый день войны сказала. Просто я не имею морального права сейчас об этом говорить. Галя — абсолютно наша, абсолютная украинка. Ну как. У нее здесь родственники. Ситуация непростая".
Виталина Библив и Галина Безрук / Фото из соцсетей
Что известно о Галине Безруке и ее гражданской позиции: главное
- Это украинская актриса, которая снялась в многочисленных известных отечественных кинолентах. Среди них – главные роли в сериалах "Женский врач", "Последний москаль", "Слуга народа", "Дом на счастья" и многие другие.
- В то же время в 2015 году актриса вышла замуж за россиянина Артема Алексеева. С этого времени пара вместе с дочкой Василиной поселилась в России.
- Знаменитость никак не высказывалась о войне в Украине. Но впоследствии все же нарушила длительное молчание, подчеркнув, что предпочитает "семью, а не Родину".
- Кроме того, в приватном разговоре с Наталкой Денисенко Галина заявила, что молчит о большой войне, ведь это может привести к 15-летнему заключению.