Меня забросали валентинками, – Виталий Козловский рассмешил историей о фанатках в школе

Виталий Козловский считает, что романтика и любовь просто необходимы сейчас, потому что они сильнее войны. Он хоть и не рассекречивает личную жизнь, но несколько романтических фактов все-таки выдал.

По случаю Дня Валентина Виталий Козловский поделился с 24 Каналом смешной историей из школы и рассказал, как по телефону мирил бойца ВСУ с девушкой.

К теме "Любовь победит все": как звезды поздравляют с Днем Валентина во время войны

Как Козловского забросали валентинками в школе

Вспоминаю историю из старших классов. Когда пришел в школу в День Валентина и до конца уроков меня буквально "забросали" валентинками, где-то до сотни. Даже под дверью класса их оставляли. Мне было очень приятно, но в то же время неловко, потому что из-за возраста не знал, как реагировать на такое количество внимания. Сейчас вспоминаю об этом с теплом, было действительно неожиданно,

– поделился с нами артист.

Если о девочках, которые задаривали его валентинками, певец рассказал, то о своих романтических сюрпризах и подарках не оговорился. Он считает, что лучшее, что можно дать любимому человеку 14 февраля – искренность и взаимность.

"Не ко времени и не обо мне – хвастаться сделанными подарками, пусть они останутся между двумя. Самое дорогое, что может быть – это искренность и взаимность. Материальные вещи – это приятное дополнение к намерениям порадовать любимого человека, но они никогда не заменят настоящие чувства", – подчеркнул Виталий Козловский.

Виталий Козловский о Дне Валентина / Фото из пресс-службы артиста

Как Виталий Козловский мирил бойца с любимой

Певец часто ездит с выступлениями к нашим военным, поэтому защитники уже не раз делали предложения прямо на его концертах. Он также записывал на видео "привет" для их девушек. "Я могу только представить, какая это мотивация в бою – знать, что тебя ждет любимая, семья", – заявил нам Виталий Козловский.

Он также вспомнил, как после одного из выступлений мирил бойца с девушкой, которая фанатеет от его песен. Удивительно, но ему это удалось.

"Однажды после концерта ко мне подошел военный и попросил поговорить по телефону с его девушкой, убедить ее помириться, потому что перед его отъездом повздорили, а мою музыку она любит и должна меня послушать. Поговорили, простила. Парень радовался. И я радовался за них. Иногда на таких выступлениях – где-то в бункерах, или на полигонах – вижу влюбленные пары, в форме, красивые, молодые, держатся за руки. И самое большое желание, чтобы скорее была победа, чтобы они вернулись живыми и прожили долгую счастливую жизнь", – высказался Козловский.