"Сделает врагам "пена колоду", "Ждем с победой": реакция фанатов на мобилизацию Козловского

На днях украинский певец Виталий Козловский получил повестку. Артист уже мобилизовался в ВСУ и проходит обучение на полигоне. Эта новость стала неожиданной для многих поклонников. Как украинцы реагируют на мобилизацию Виталия Козловского – читайте ниже.

Накануне Козловский снял короткое видео, где показался с оружием. Стало известно, что певец и артист официально стал военным.

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Эта новость удивила его поклонников и звездных коллег. Виталий подчеркнул, что теперь его жизнь изменится, хотя он и переживает из-за этого.

В моей жизни наступает новый этап… Раньше мне стилисты подбирали одежду, а сейчас я уже получил свою военную форму. Я официально стал военным, ведь у меня есть свой военный билет – не знаю, радоваться этому или плакать. Следующая станция – полигон,

– сообщил Козловский.

Украинцы в сети бурно отреагировали на новый статус певца. Кто-то приветствует его с мужественным решением, а кто считает, что певцу не место в рядах ВСУ.

В частности, звездная коллега Рамина Эсхакзай, с которой Козловский когда-то находился в фиктивных отношениях, тоже прокомментировала мобилизацию певца: "Я тебя поздравляю. Твоя физическая подготовка и благоразумие помогут тебе на тренировках, чтобы потом пачками косить п****в. Горжусь твоим выбором".

Поддержали Козловского также и другие артисты. Певица Ольга Цыбульская поблагодарила Виталика за защиту. А комик Юрий Ткач отметил, что Козловский – крут и он гордится знакомством с ним.

Многие поклонники выразили восхищение артистом и поблагодарили его за такую позицию:

"Отец вами бы гордился и очень волновался. Он вас оберегает, я реву, как мама сына. Береги вас бог".

"Такое видео, я разревелась, принимаю твой выбор, и буду молиться, так буду ждать встречи теперь".

"Виталий, большой респект вашего мужества и общественной позиции! Ждем с победой, мы сделали вместе много хороших дел и должны еще многое сделать".

"Благодарю вас за то, что защищаете наше государство. Это очень сильно".

"Успехов и победы всем нам!!! Будем ждать вашего возвращения".

"Горжусь такими людьми!!!! Не все готовы морально и физически к войне!"

Однако не обошлось в соцсетях и без шуток по поводу мобилизации Козловского. Некоторые комментаторы процитировали старый хит артиста для шутки: "Этот человек прямо сейчас делает врагам пена колода".

Также нашлись и те фанаты, которых огорчила новость о Виталии:

"Не понимаю, почему да. Если вы можете больше дать Украине – и моральную, и материальную поддержку. Я не знаю, для чего это нужно. Береги вас Бог".

"В какое страшное время мы живем. Почему талантливый мужчина, рожденный для того, чтобы быть звездой, идет на войну?"

Кстати, известно, что Виталий Козловский вступил в бригаду нацгвардии "Рубеж". Это одна из бригад, входящих в состав Гвардии наступления. Эту информацию подтвердило МВД Украины.