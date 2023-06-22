"Сделает врагам "пена колоду", "Ждем с победой": реакция фанатов на мобилизацию Козловского
Источник:Виталий Козловский
На днях украинский певец Виталий Козловский получил повестку. Артист уже мобилизовался в ВСУ и проходит обучение на полигоне. Эта новость стала неожиданной для многих поклонников. Как украинцы реагируют на мобилизацию Виталия Козловского – читайте ниже.
Накануне Козловский снял короткое видео, где показался с оружием. Стало известно, что певец и артист официально стал военным.
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Эта новость удивила его поклонников и звездных коллег. Виталий подчеркнул, что теперь его жизнь изменится, хотя он и переживает из-за этого.
В моей жизни наступает новый этап… Раньше мне стилисты подбирали одежду, а сейчас я уже получил свою военную форму. Я официально стал военным, ведь у меня есть свой военный билет – не знаю, радоваться этому или плакать. Следующая станция – полигон,
– сообщил Козловский.
Украинцы в сети бурно отреагировали на новый статус певца. Кто-то приветствует его с мужественным решением, а кто считает, что певцу не место в рядах ВСУ.
В частности, звездная коллега Рамина Эсхакзай, с которой Козловский когда-то находился в фиктивных отношениях, тоже прокомментировала мобилизацию певца: "Я тебя поздравляю. Твоя физическая подготовка и благоразумие помогут тебе на тренировках, чтобы потом пачками косить п****в. Горжусь твоим выбором".
Поддержали Козловского также и другие артисты. Певица Ольга Цыбульская поблагодарила Виталика за защиту. А комик Юрий Ткач отметил, что Козловский – крут и он гордится знакомством с ним.
Многие поклонники выразили восхищение артистом и поблагодарили его за такую позицию:
- "Отец вами бы гордился и очень волновался. Он вас оберегает, я реву, как мама сына. Береги вас бог".
- "Такое видео, я разревелась, принимаю твой выбор, и буду молиться, так буду ждать встречи теперь".
- "Виталий, большой респект вашего мужества и общественной позиции! Ждем с победой, мы сделали вместе много хороших дел и должны еще многое сделать".
- "Благодарю вас за то, что защищаете наше государство. Это очень сильно".
- "Успехов и победы всем нам!!! Будем ждать вашего возвращения".
- "Горжусь такими людьми!!!! Не все готовы морально и физически к войне!"
Однако не обошлось в соцсетях и без шуток по поводу мобилизации Козловского. Некоторые комментаторы процитировали старый хит артиста для шутки: "Этот человек прямо сейчас делает врагам пена колода".
Также нашлись и те фанаты, которых огорчила новость о Виталии:
- "Не понимаю, почему да. Если вы можете больше дать Украине – и моральную, и материальную поддержку. Я не знаю, для чего это нужно. Береги вас Бог".
- "В какое страшное время мы живем. Почему талантливый мужчина, рожденный для того, чтобы быть звездой, идет на войну?"
Кстати, известно, что Виталий Козловский вступил в бригаду нацгвардии "Рубеж". Это одна из бригад, входящих в состав Гвардии наступления. Эту информацию подтвердило МВД Украины.