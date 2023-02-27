Виталий Козловский встал на защиту Влада Ямы, который в США: "Сегодня не осуждаю"

Украинский артист Виталий Козловский высказался о мужчинах, покинувших страну из-за войны. Он упомянул и Влада Яму, который уже год живет в США.

Украинский музыкант Виталий Козловский высказался об артистах и звездах, уехавших за границу. Он признался, что сначала был настроен категорически, но впоследствии изменил свое мнение.

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Виталий Козловский о мужчинах за границей

Артист заявил, что "спокойно" относится к выехавшим. Он считает, что каждый имеет право по-своему испытывать ужас войны.

"Меня слило это в начале войны. Первые полгода войны меня это очень возмущало. Это для меня было непонятным моментом. Люди, которые, на первый взгляд, казались авторитетными, взяли и сбежали. Но я сегодня их не осуждаю и не имею права этого делать. Это неправильно, что когда-то даже в своей голове это делал. Каждый страх войны переживает по-своему".

Также Козловский высказался о Власти Яму, которому больше всего достается от пользователей сети. Он вступился за него, но добавил, что не интересуется медийными лицами, находящимися за границей. Для Виталия интересны те, кто живет в Украине.

Влад Яма – он мужчина, у которого есть семья, ребенок. Здесь вопрос, как снабжать свою семью. Наверное, у него есть какие-то переживания. Он ведь, пожалуй, главный кормильец в семье. Я не знаю всех нюансов,

– сказал певец.



Виталий Козловский / Фото из инстаграма певца