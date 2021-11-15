Виталий Козловский вспомнил, как "получил пощечину по морде" после концерта в России
Источник:"Звездный путь"
Три года тому назад Виталий Козловский осмелился выступить в Москве на 9 мая. Этот концерт стал чёрной меткой на его репутации. По словам певца, та "пощечина по морде", которую он получил в Украине, стала уроком на всю жизнь.
После выступления в России треки Виталия Козловского исчезли из украинских радиостанций, а он сам – из телеэфиров. Два года он "отмывал" свою репутацию, прежде чем вернулся к гастролям. Он не скрывает, что в Москве "очень хорошо заработал", но эти деньги стоили ему народной любви.
Читайте также Украинец Макс Барских стал лучшим исполнителем по версии MTV Россия
Я получил там много аплодисментов, самоутвердился как артист, а приехав в Украину, получил такую оплеуху по морде, печени, по всему. Я года два нормально не мог гастролировать,
– вспомнил Виталий Козловский.
Хотя три года назад в душе артиста бушевала обида, сейчас он считает, что "это был правильный удар" от Родины и украинской публики. По его мнению, эта ошибка с концертом в Москве на 9 мая была для того, чтобы сегодня он мыслил совсем иначе.
"Пока не решится вопрос между нашими странами, ни в какую Россию я и думать не буду ехать. В свое время я совершил огромную ошибку, поэтому сегодня никакой России в моей жизни не может быть", – сказал Козловский.
Он добавил, что после мая 2018 года в Россию ни ногой. В стране-агрессоре живет его сестра – дочь отца от первого брака, однако певец не увидится с ней, пока война не закончится.
Интересно Скандальный певец Виталий Козловский заявил, что больше не будет выступать в России
Как Козловскому жилось после концерта в Москве
- После скандального выступления певец оправдывался, что "получил приглашение от проживающих в России украинцев", поэтому не считает это изменой.
- Депутаты от "Свободы" потребовали лишить Козловского звания заслуженного артиста Украины и называли "аморальной личностью".
- Майские концерты звезды отменяли один за другим – в Киеве, Одессе.
- Певица Анастасия Приходько публично называла коллегу предателем и продажным человеком.