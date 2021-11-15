Виталий Козловский вспомнил, как "получил пощечину по морде" после концерта в России

Три года тому назад Виталий Козловский осмелился выступить в Москве на 9 мая. Этот концерт стал чёрной меткой на его репутации. По словам певца, та "пощечина по морде", которую он получил в Украине, стала уроком на всю жизнь.

После выступления в России треки Виталия Козловского исчезли из украинских радиостанций, а он сам – из телеэфиров. Два года он "отмывал" свою репутацию, прежде чем вернулся к гастролям. Он не скрывает, что в Москве "очень хорошо заработал", но эти деньги стоили ему народной любви.

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Я получил там много аплодисментов, самоутвердился как артист, а приехав в Украину, получил такую ​​оплеуху по морде, печени, по всему. Я года два нормально не мог гастролировать,

– вспомнил Виталий Козловский.

Хотя три года назад в душе артиста бушевала обида, сейчас он считает, что "это был правильный удар" от Родины и украинской публики. По его мнению, эта ошибка с концертом в Москве на 9 мая была для того, чтобы сегодня он мыслил совсем иначе.

"Пока не решится вопрос между нашими странами, ни в какую Россию я и думать не буду ехать. В свое время я совершил огромную ошибку, поэтому сегодня никакой России в моей жизни не может быть", – сказал Козловский.

Он добавил, что после мая 2018 года в Россию ни ногой. В стране-агрессоре живет его сестра – дочь отца от первого брака, однако певец не увидится с ней, пока война не закончится.

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