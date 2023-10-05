Это кринж, – известный продюсер, заявил, что Кондратюк забирает военную зарплату Козловского

Украинский продюсер Вадим Лисица на днях поделился совместным фото с Козловским. Кроме того, он заявил, что якобы бывший продюсер артиста забирает у Виталия военную зарплату.

По его словам, Кондратюк получает большую часть того, что зарабатывает военный. Вадим считает это "зашкваром" и "кринжем", учитывая военное положение в стране.

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Кондратюк забирает военную зарплату у Козловского

Вадим Лисица подчеркнул, что узнал это не от Виталия. Он также отметил, что ранее был в похожей ситуации со своим бывшим артистом, которого продюсировал, и понимает "природу таких отношений", однако считает, что во время великой войны Игорь Кондратюк мог бы поступать иначе.

Львиную долю военной зарплаты Виталик забирает его бывший продюсер Игорь Кондратюк. У меня есть только надежда, что эти деньги идут на помощь военным. Я сам был в подобной ситуации с моим бывшим артистом и понимаю природу таких отношений, но этот случай мне кажется зашкваром, или как говорит сейчас молодежь "это кринж",

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После сотрудничества, которое длилось девять лет, между Виталием Козловским и Игорем Кондратюком возник конфликт.

Известно, что именно певец преждевременно разорвал договорные отношения с продюсером, поэтому суд обязал его выплатить бывшему наставнику 9 миллионов гривен. В мае эта сумма составляла уже 2 миллиона. Впрочем, по словам Виталия, из-за полномасштабного вторжения трудно накопить такую крупную сумму быстро.

В то же время Игорь Кондратюк не собирается прощать долг артисту даже несмотря на мобилизацию Виталия: "Видит Бог, некоторые из тех, кто побеждал в "Шансе" сейчас мне должны больше, чем виноват Козловский. Но он единственный, у кого не хватило мозгов сделать это по-человечески. Поэтому он и виноват. Я не собираюсь аннулировать суды, которые были. Это не о милосердии. Это немного другая история, она продолжалась во времени. Он сознательно нарушал закон. Он за это был наказан судами".

Продюсер добавил, что относится к людям так, как хочу, чтобы они относились к нему.