Виталий Козловский снял фантастический клип "Про нас" на тонком льду Киевского водохранилища
Источник:Виталий Козловский
У Виталия Козловского состоялась премьера клипа на лирический трек "Про нас". Он спел о чувствах, потому что верит, что именно любовь не дает опустить руки в темные времена и мотивирует ежедневно.
Если многие артисты не рискуют вкладываться в клипы во время войны, Виталий Козловский снял уже третью эффектную видеоработу после вторжения России. Более того, он стал сорежиссером клипа "О нас".
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Виталий Козловский поразил клипом на песню "Про нас"
В темные времена захотелось спеть о светлом – о новых душевных перспективах, о любви. Ведь ценность этого чувства мы понимаем сегодня как никогда. Ход нашей жизни изменился, точка невозврата пройдена, новая история уже пишется здесь и сейчас,
– прокомментировал премьеру Виталий Козловский.
Некоторые сцены с видео "Про нас" сняли на ледовой поверхности Киевского водохранилища. По-настоящему рискованными были кадры с виолончелисткой, ведь в день съемок лед начинал таять, и девушке в нетривиальном образе пришлось играть на тонком льду на немалом расстоянии от берега.
Виталий Козловский – Про нас: смотрите видео онлайн
Кстати, песню "Про нас" Виталию Козловскому написали молодые супруги Сергей и Екатерина Тумановские. Для них композиция имеет особый смысл, потому что во время работы над треком пара узнала, что у них появится малыш.
В комментариях хвалят и певца, и съемочную группу:
- "Великолепная работа, очень понравилось, молодцы";
- "Поздравляю с премьерой, современно, ярко. Новое видение, новое творение. Мне понравилось";
- "Это просто огонь! Невероятная песня и клип, я в восторге";
- "Хочется смотреть и смотреть, и бесконечно слушать! Отрада для души и сердца. Великолепная песня и видео";
- "Любовь сильнее войны! Спасибо вам, Виталий, за такие красивые песни! Попали в самое сердце. Пойте дальше. Поддерживайте наших воинов. А мы будем слушать вас и испытывать вдохновение к жизни".
Напомним, последний год у Виталия Козловского, как и у всех артистов, туго с деньгами. Поэтому он довольно неоднозначно отреагировал на орден от Зеленского, его первый вопрос к менеджерке был: "А деньги нам за это дадут?" Певец говорит, что не меркантильный, просто сейчас ничего не зарабатывает, только ездит с благотворительными концертами.