Виталий Козловский вышел на связь после мобилизации: первое видео в форме и с оружием

Певца Виталия Козловского мобилизовали в ряды ВСУ. Он записал первое видео после новости о повестке и показался с автоматом.

Певец и музыкант Виталий Козловский на прошлой неделе сообщил, что получил повестку. Сегодня он вышел на связь с фанами.

К теме Дети Марички Падалко впервые за 8 месяцев встретились с отцом, который служит в ВСУ: чувственное видео

Виталий Козловский записал первое видео

Артист опубликовал черно-белое видео, где позирует в военной форме, похоже, на фоне леса. Он поделился, что раньше имел другое оружие. Теперь же в его руках автомат.

Раньше моим оружием был микрофон. Теперь мое оружие вот – настоящее оружие, которым можно утилизировать врага.

Виталий Козловский с оружием: видео

Виталий Козловский не сообщил, где находится и чем занимается. Вероятно, артист на военной подготовке.