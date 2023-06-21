Виталий Козловский вышел на связь после мобилизации: первое видео в форме и с оружием
Источник:Виталий Козловский
Певца Виталия Козловского мобилизовали в ряды ВСУ. Он записал первое видео после новости о повестке и показался с автоматом.
Певец и музыкант Виталий Козловский на прошлой неделе сообщил, что получил повестку. Сегодня он вышел на связь с фанами.
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Виталий Козловский записал первое видео
Артист опубликовал черно-белое видео, где позирует в военной форме, похоже, на фоне леса. Он поделился, что раньше имел другое оружие. Теперь же в его руках автомат.
Раньше моим оружием был микрофон. Теперь мое оружие вот – настоящее оружие, которым можно утилизировать врага.
Виталий Козловский с оружием: видео
Виталий Козловский не сообщил, где находится и чем занимается. Вероятно, артист на военной подготовке.
- Напомним, 13 июня Виталий Козловский сообщил, что получил повестку. Он показал фото, где подписывает документы в военкомате.
- Хотя многие заподозрили певца в хайпе, его менеджер опровергла такие упреки. Она сообщила, что Козловский был мобилизован. "Это уже мобилизационная повестка, врученная после ВЛК, с последующим вызовом в воинскую часть".