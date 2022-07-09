Козловский неоднозначно ответил на слухи о своей нетрадиционной ориентации: "Не хочу светить"

У Виталия Козловского был громкий роман с журналисткой Раминой, с которой он разошелся еще в сентябре 2017 года. После этого певец не рассказывает о личной жизни, поэтому в шоу-бизнесе поползли слухи о его нетрадиционной ориентации.

Об этих сплетнях Виталий Козловский знает, но не собирается никому ничего доказывать. Он не против, что одни считают его гомосексуалом, другие – приписывают роман с концертным директором Юлией Бакуменко, рассказывать правду он не хочет. "Кто что хочет, то себе и выбирает, в то и верит", – говорит артист.

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Почему Виталий Козловский не рассказывает о личной жизни

Я не вижу необходимости в том, чтобы ее светить и рассказывать. Со временем, может быть, я об этом расскажу. Я так часто и так много рассказывал о своей личной жизни, которая вечно не складывалась… Когда изменится что-то радикально, возможно, я об этом сообщу,

– объяснил Козловский.

Похоже, так он намекнул на женитьбу, но поспешил напомнить о неудачном браке своих родителей, в котором мама изменяла отцу.

"Мне 37 лет. Почему я на сегодняшний день не женат? Потому что у меня был ужасный пример отношений. И я всегда говорил себе с самого детства: "У меня так не будет. У меня вообще такого не будет, я так не хочу", – поделился певец со Славой Деминым.

Одинок ли Козловский сейчас

что его бывшая невеста Рамина Эсхакзай обручилась еще в мае 2021 года. Ее любимый – адвокат Евгений Пронин, они вместе почти 4 года.

Не смотря на все слухи сердце звезды занято. Он говорит, что если бы не любимый человек, то сошел бы с ума во время войны.

"Если бы у меня сегодня не было личной жизни, я бы сошел с ума наверное. Во время войны потребность в любви, потребность в поддержке, в понимании, в каких-то теплых прикосновениях – это большая необходимость. Во время войны ты понимаешь, как важно в этой жизни иметь своего человека", – подчеркнул Виталий Козловский.