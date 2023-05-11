Виталий Козловский назвал сумму долга, который должен выплатить Кондратюку: "Заработать тяжело"

Конфликт между певцом Виталием Козловским и его бывшим продюсером Игорем Кондратюком продолжается около 10 лет. Теперь артист выплачивает огромный долг. Козловский признается, что ему до сих пор нужно выплатить немалую сумму.

Ранее сам Кондратюк рассказывал, что получает от экспидопечные небольшие суммы. Сам певец признается, что заработать во время войны тяжело.

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Сколько Козловский должен Кондратюку

В 2012 году артист и продюсер разорвали контракт, после чего между ними началась продолжающаяся вражда. Певец выплачивает Кондратюку долг, сумма которого значительно уменьшилась по сравнению с прошлым годом. Если в 2022 году Козловский рассказывал, что должен Кондратюку 9 миллионов гривен, то в новом интервью Славе Демину артист сказал, что ему осталось выплатить около 2 миллионов гривен.

Там осталось полтора или два миллиона гривен. Но для настоящего времени это очень много. Трудно сейчас заработать… Я просто выплачу, потому что с такими людьми не хочется иметь никакого диалога, ничего плохого о нем больше не хочется говорить. Я уже сказал. Просто этот вопрос нужно в юридической и финансовой плоскости закрыть и все,

– заявил певец.

Сколько Козловский зарабатывает

Артист признается, что заработать во время войны стало труднее. Самая большая месячная сумма, которую артист заработал за время полномасштабной войны – 100 тысяч гривен.

"Возможно, чуть больше. Это за выступление или за месяц. За прошлый год корпоративов было где-то пять. Но было где-то 120 концертов для военных", – похвастался Козловский.

При этом певец признается, что тратит за месяц примерно 50-60 тысяч гривен, что значительно меньше, чем в мирное время. Эта сумма идет на оплату коммунальных, питание, бензин и другие расходы.

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