Кличко спел песню о мэре на концерте в Киеве: курьезное видео

1 октября 2021 , 10:54
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Источник:

инстаграм Виталия Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко провел вечер в одном из заведений Киева. Он пришел на концерт группы "Карта мира", с которой летом презентовал совместный трек. Теперь Виталий выполнил его прямо со сцены.

Мэр украинской столицы после рабочих дней любит отдыхать в разных заведениях. Вечером 30 сентября Кличко решил посетить концерт группы "Карта мира", где спел вместе с солистом Иваном Маруничем.

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Виталий Кличко спел на сцене

Среди песни "Однажды я стану мэром" Виталий поднялся на сцену к Ивану. Он спел лишь несколько строк. Сначала кажется, что мужчина просто забыл слова, но, возможно, это была часть перформанса.

Марунич поддержал Виталия и они вместе продолжили петь. Видео Кличко распространил и в своем инстаграме.

Такой пост активно комментируют подписчики мэра.

  • "Это было круто! Именно такой современный мэр должен быть в столице!"
  • "Это было феерично!"
  • "Ваня очень талантливый! Приятно, что вы посетили концерт!"
  • "Наш лучший мэр и боксер!"
  • "Лучший мэр! Я и все мои друзья за вас!"
Автор: Христина Кобак