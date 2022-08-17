Это обдуманное решение, – супруга Виталия Кличко впервые озвучила причину их развода

На днях мэр Киева Виталий Кличко объявил, что его 25-летний брак завершился. Он разошелся с супругой Натальей, которая последние несколько лет живет в Германии. Женщина впервые прокомментировала развод и назвала причину.

О разводе Виталий Кличко сообщил по-мужски – коротко и без лишних сантиментов. В то время как Наталья, которая, видимо, вернется к своей девичьей фамилии Егорова, раскрыла чуть больше деталей.

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Причина развода Виталия Кличко

Певица призналась, что причиной расставания стало расстояние. Она давно живет и строит карьеру в Германии, в городе Гамбург, а Виталий Кличко в Киеве.

Наш развод – это обдуманное, взаимно принятое решение. Так сложилось, что за многие годы жизни в разных странах наши жизненные пути постепенно разошлись,

– объяснила Наталья Егорова.

Виталий Кличко с экс-женой Наталией / Фото из инстаграма певицы

Какие у Кличко отношения с экс-женой

Наталья рассказала, что они с Виталием разошлись по-взрослому – тихо и без скандалов. Так что сейчас эксы в хороших отношениях и готовы поддерживать друг друга в любых ситуациях.

Я благодарна за все, что было на нашем общем пути, длиной 25 лет. Мы вырастили троих потрясающих детей и остаемся для них навсегда их родителями. Между нами по-прежнему дружеские, полные уважения друг к другу отношения. Мы всегда поддерживали и будем поддерживать друг друга при любых обстоятельствах,

– заверила бывшая Виталия Кличко.

Напоследок Наталья Егорова пожелала экс-мужу "всего лучшего", а себя поздравила с "новым разделом жизни".

Наталья вышла замуж за Кличко в 1996 году и родила ему троих детей – Егора-Дениеля, 22 года, Елизавету-Викторию, 19 лет, и Максима-Александра, 17 лет.