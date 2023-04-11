Виталий Ким залюбовал сеть семейными кадрами и трогательно поздравил сына с днем рождения

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким залюбовал сеть новым видео со своей семьей. Он показал архивные фото своего сына и трогательно приветствовал 6-летнего мальчика с днем рождения.

Ким в соцсети опубликовал пост, посвященное сыну Руслану. Ранее Виталий уже показывал семейные фото с женой и сыном.

К теме В трендовых джинсах и кроссовках: Елена Зеленская приехала в Бучу в кежуал-образе

Новый ролик ко дню рождения сына сделала жена главы Николаевской ОВА Юлия. В видео собраны фотографии мальчика – от архивных до самых свежих. Каждый кадр подписан особыми фразами.

С днем рождения, наш мальчик! Тебе уже 6 лет,

– говорится в видео.

В комментариях подписчики Виталия Кима тоже присоединились к поздравлениям. Они написали Руслану немало приятных слов: .

"Поздравляем вас и вашего сыночка! Мирного неба, успешной, цветущей Украины ему и нам всем! С днем рождения, пусть исполнятся светлые мечты!"

"С именинником. Пусть растет здоровым, красивым, добрым мальчиком на радость вам. Миру всем нам!"

"Привет! Да здравствует счастливым в мирной стране!"

"Дай Бог сыну здоровья и мирного неба нам всем".

"Искренние поздравления вашему сыну, крепкому здоровью и мирному небу над головой. И вам здоровье и только вперед к победе".

Отметим, что Виталий Ким и его супруга Юля воспитывают еще двух дочерей – Евгению и Александру.

Добавим, что с началом войны семья Виталий Кима перебралась в более безопасное место. Но уже в конце ноября глава ОВА встретил жену и сына на вокзале в Николаеве, поэтому очевидно, что они вернулись в город. Виталий Ким приготовил плакат с надписью "Юля, welcome home", а также вручил любимый букет белых цветов.