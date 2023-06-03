Участник группы Kalush Orchestra на сцене сделал предложение девушке: трогательное видео

Мультиинструменталист Виталий Дужик из группы Kalush Orchestra сделал предложение своей девушке Евгении. Артист предложил любимой стать его женой прямо на сцене.

Волшебную новость сообщила группа Kalush Orchestra. Случилось сразу после выступления в польском городе Лодзь.

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Участник группы Kalush Orchestra сделал предложение девушке

Виталий Дужик перед гостями концерта позвал девушку на сцену, стал на одно колено и сказал трогательные слова. Он попросил стать его женой. Его возлюбленная не смогла удержать слез от счастья. После этого пара обнялась и поцеловалась.

В Instagram музыканты опубликовали видео по предложению и поздравили участника своего коллектива.

Виталий Дужик в соцсетях добавил, что девушка сказала "да" и подчеркнул, что очень любит ее. "Это момент, который мы запомним на всю жизнь", – написал музыкант.

А его любимая Евгения Мазуренко призналась, что не ожидала этого. А утром она опубликовала фото с кольцом. "Счастлива", – подчеркнула девушка.



Девушка участника Kalush Orchestra Дужика / Фото с ее инстаграммы

Поклонники также "засыпали" пару приветствиями в комментариях:

"Вау, поздравляю".

"Счастье вам".

"Как романтично".

"Класс, поздравляем".

"Искренние поздравления".

К слову, у лидера группы Kalush Orchestra тоже есть девушка – Александр. Девушка ездит в туре вместе с музыкантами и помогает организовать концерты. А в октябре прошлого года звездная пара снялись в романтической фотосессии.