В тиктоке вирусится самый трогательный тренд под песню Jerry Heil: слезливые видео
В соцсетях стала вирусной песня Jerry Heil почти 2-летней давности. Это трогательный тренд, в котором пользователи показывают свои семейные фото.
Новый щемящий тренд тиктока покоряет сеть. Пользователи снимают милые видео под песню Jerry Heil – "Пісня про діда", пишет 24 Канал.
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Новый тренд тиктока под песню Jerry Heil
В начале прошлого года Jerry Heil представила лирическую песню с рождественским настроением – "Пісня про діда". Тогда она рассказала о традициях ее семьи на сочельник и вспомнила о покойном дедушке, для которого всегда на подоконнике стоит миска и рюмка.
"Дедушка за те 10 лет, которые я его знала, стал мне самым родным. Работящий, красивый и человечный, веселый, а порой задумчивый – он часто любил сесть на заднем токе и выкурить собственноручно скрученную в клочок газеты табачную сигарету. А как он пел! Лучшее на селе Тарасовка Белоцерковского района! Все мои воспоминания о дедушке и чувствах к нему — в моей песне о нем и посвященной ему, деду Василию", – делилась артистка.
Jerry Heil – "Пісня про діда": смотрите видео онлайн
Теперь эта песня снова стала актуальна в социальных сетях. Под нее пользователи снимают трогательные видео. Обычно они показывают архивные семейные фото с подписью: "За каждой счастливой девочкой стоит...". Кое-где эти ролики посвящены дедушкам или другим членам семьи.
Тренд тиктока / Скриншот
Последние тренды тиктока
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