Вывозил много людей, – Олег Винник впервые рассказал, когда уехал из Украины

Олег Винник после своего исчезновения дал первое интервью. В разговоре артист объяснил, когда действительно выехал в Германию.

Интервью опубликовали на You-Tube канале "Крупным планом" под названием "Вы можете меня не понимать". Журналистка Виктория Курочкина пока выставила только первую часть разговора с певцом.

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Когда Винник уехал из Украины

Артист рассказал, что уехал в Германию уже после начала полномасштабного вторжения России, 26 февраля 2022 года.

Не смогу и не хочу, и не буду я рассказывать, как и все, что до войны. Я человек, отвечающий за свои слова и поступки. Уехал 26 числа. И вывозил с собой очень много людей,

– сказал артист.