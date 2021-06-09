Винни Харлоу закрутила роман с известным баскетболистом во время карантина

Канадская модель с болезнью витилиго Винни Харлоу рассказала о начале отношений с известным баскетболистом Кайлом Кузма. Звезда заметила, что могла вообще не начать с ним общения.

Во время карантинных ограничений в 2020 году множество звездных пар распадались. Но известная канадская модель Винни Харлоу – полная противоположность, ведь в такой трудный период нашла свою любовь.

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Винни Харлоу о своем новом романе

Знаменитость рассказала, что баскетболист Кайл Кузма примерно в 2019 году уже писал в личные сообщения в инстаграме к модели. Но из-за социальной сети она больше года не заметила сообщения от спортсмена.

За год до этого я получила личное сообщение от моего парня, и я никогда его не видела. Я не знаю, в чем заключается сбой в системе с Instagram, но оно ни разу не появилось,

– поделилась Винни.

И уже через год Харлоу повезло прочитать новое сообщение от баскетболиста: "Год назад, на пике карантина, он снова написал мне в DM после того, как я опубликовала новую фотографию, и я сказала: "О, привет!".

Затем Модель спросила Кайла, как проходит его карантин. С тех пор началось долгое общение звездной пары. Но из-за пандемии они практически не могли видеться.

А потом, примерно через месяц в Facetime по 24 часа каждый день, он сказал: "Ты должна приехать в Лос-Анджелес", и с тех пор я живу в Лос-Анджелесе. Это было ровно год назад,

– призналась Винни Харлоу.

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