В вилле за 50 тысяч гривен в сутки: Владимир Остапчук с женой отдыхает на Мальдивах

Владимир Остапчук и Кристина Горняк отдыхают на Мальдивах. Там остановились в вилле, стоимость которой составляет 50 тысяч гривен в сутки. Скорее всего, влюбленные отдыхают по бартеру.

Знаменитости все чаще выбирают для зимнего отпуска теплые страны. Этой зимой популярными среди украинских звезд стали Мальдивы.

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Владимир Остапчук с женой на Мальдивах

На прошлой неделе Кристина Горняк полетела на Мальдивы без любимого, поскольку у него были срочные дела в Киеве. 15 февраля он присоединился к избраннице, и остаток отпуска они проведут вместе.

Супруги остановились в пятизвездочном гостиничном комплексе InterContinental Maldives Maamunagau Resort. Там они обитают в элитной вилле, стоимость которой примерно 50 тысяч гривен в сутки.

Апартаменты звездной пары – это двухэтажная вилла на воде, в которой есть два отдельных санузла, огромная спальня, собственный бассейн и потрясающий вид на океан.

Поскольку Кристина и Владимир постоянно вспоминают об этом отеле в сторис и публикациях, вероятно, они отдыхают за рекламу, и сами оплачивают только какую-то часть.

Владимир Остапчук отдыхает на Мальдивах: смотрите видео онлайн

Украинские звезды на Мальдивах