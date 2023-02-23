Очень хочу в Киев, – Варлей из "Холостяка" призналась, когда приедет в Украину с мужем-россиянином
Участница Холостяка-12 Виктория Варлей после проекта вышла замуж за живущего в США россиянина. Актриса рассказала, как сообщила маме радостную новость и когда приедет в Украину.
Откровенно о своих отношениях и визите в Украину Виктория Варлей рассказала в интервью 24 Каналу. Участница "Холостяка-12" признается, что вместе с мужем-россиянином планирует в скором времени приехать в Украину
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Когда участница "Холостяка" приедет в Украину
Варлей признается, что хочет приехать с мужем Петром сразу после того, как получит разрешение на выезд.
Возможно, это произойдет уже в конце весны. Я точно приеду, потому что очень скучаю. Очень хочу в Киев, выпить матч в любимом заведении, зайти к себе в квартиру. Думаю, сделаю это раньше, чем закончится война,
– заявила Виктория.
Знает ли ее муж-русский украинский язык
Участница "Холостяка" рассказывает, что вместе с мужем Петром смотрели все эпизоды шоу на украинском языке.
"Это нам помогло, потому что он понимает абсолютно все, что я говорю на украинском и читает все мои посты на украинском. Да и новости также читает, подписанный на украинские телеграмм-каналы", – говорит Варлей.
Виктория Варлей с мужем Петром / Фото с ее инстаграмм-страницы
По ее словам, Петр всю жизнь говорил на английском языке, также знает русский, а теперь еще и украинский выучил.
"Это очень круто, он уже и "паляница" умеет говорить. Поэтому мы смело можем ехать в Украину, где он будет говорить на украинском языке", – добавила она.
Как призналась маме, что выходит замуж за россиянина
Виктория Варлей говорит, что мама до сих пор лично не знакома с ее мужем.
Когда мама с моей сестрой сели на поезд выезжать в Германию в начале марта 2022 года, я написала ей большое письмо в телеграмме, о том, что познакомилась с мужем, выхожу замуж,
– вспоминает актриса.
Участница "Холостяка" отмечает, что попросила у мамы прощения за то, что она не успела их познакомить.
"Мама была конечно рада. Рада меня наконец-то избавиться, 38 лет! (смеется, – 24 Канал)", – добавила Виктория.
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Что известно о женитьбе Виктории Варлей
- 38-летняя актриса Виктория Варлей недавно призналась, что вышла замуж. Она рассказала, что ее избранником стал житель Нью-Йорка Петр, родом из России.
- Актриса рассказала, что встретила своего любимого в США еще до проекта. Еще тогда она поняла, что это муж ее мечты и за него выйдет замуж. Виктория и Петр начали общаться, но на тот момент он был официально женат, хотя с женой давно не жил вместе.
- Их роман не мог развиваться, поэтому актриса решила принять участие в романтическом реалити-шоу. После проекта Варлей вернулась в Майами, там она снова встретилась с Петром. Он рассказал, что развелся, поэтому пара обручилась, а еще позже – вышла замуж.
- Сейчас Виктория и ее муж Петр мечтают стать родителями. Девушка проходит все необходимые обследования и готова посвятить себя материнству. Верит, что скоро именно так и произойдет.
- А что касается холостяка Алекса Топольского, то Варлей уверена, что с ним не смогла бы построить серьезные отношения. Они могли некоторое время встречаться, но не больше.