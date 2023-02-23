Очень хочу в Киев, – Варлей из "Холостяка" призналась, когда приедет в Украину с мужем-россиянином

Участница Холостяка-12 Виктория Варлей после проекта вышла замуж за живущего в США россиянина. Актриса рассказала, как сообщила маме радостную новость и когда приедет в Украину.

Откровенно о своих отношениях и визите в Украину Виктория Варлей рассказала в интервью 24 Каналу. Участница "Холостяка-12" признается, что вместе с мужем-россиянином планирует в скором времени приехать в Украину

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Когда участница "Холостяка" приедет в Украину

Варлей признается, что хочет приехать с мужем Петром сразу после того, как получит разрешение на выезд.

Возможно, это произойдет уже в конце весны. Я точно приеду, потому что очень скучаю. Очень хочу в Киев, выпить матч в любимом заведении, зайти к себе в квартиру. Думаю, сделаю это раньше, чем закончится война,

– заявила Виктория.

Знает ли ее муж-русский украинский язык

Участница "Холостяка" рассказывает, что вместе с мужем Петром смотрели все эпизоды шоу на украинском языке.

"Это нам помогло, потому что он понимает абсолютно все, что я говорю на украинском и читает все мои посты на украинском. Да и новости также читает, подписанный на украинские телеграмм-каналы", – говорит Варлей.



Виктория Варлей с мужем Петром / Фото с ее инстаграмм-страницы

По ее словам, Петр всю жизнь говорил на английском языке, также знает русский, а теперь еще и украинский выучил.

"Это очень круто, он уже и "паляница" умеет говорить. Поэтому мы смело можем ехать в Украину, где он будет говорить на украинском языке", – добавила она.

Как призналась маме, что выходит замуж за россиянина

Виктория Варлей говорит, что мама до сих пор лично не знакома с ее мужем.

Когда мама с моей сестрой сели на поезд выезжать в Германию в начале марта 2022 года, я написала ей большое письмо в телеграмме, о том, что познакомилась с мужем, выхожу замуж,

– вспоминает актриса.

Участница "Холостяка" отмечает, что попросила у мамы прощения за то, что она не успела их познакомить.

"Мама была конечно рада. Рада меня наконец-то избавиться, 38 лет! (смеется, – 24 Канал)", – добавила Виктория.

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