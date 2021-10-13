Виктория Бекхэм призналась, что помогло укрепить брак с мужем Дэвидом
Источник:GMA
Британский дизайнер Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм женаты 22 года. Модельер в новом интервью рассказала, как им удается сохранять романтические отношения до сих пор. По ее словам, очень важно поддерживать друг друга и иногда быть неожиданными.
Известный британский дизайнер пришла в студию утреннего шоу, где и рассказала об отношениях в ее браке. Виктория Бекхэм призналась, главное, что паре весело проводить время вместе.
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Виктория Бекхэм о браке с Дэвидом
Модельер отметила, что поддерживать теплые и романтические отношения прежде всего помогает мудрость. Для супругов также важна поддержка друг друга, подарки, а также дружба.
Мы очень поддерживаем друг друга. Он потрясающий отец, он замечательный муж, и нам всегда очень сильно весело,
– поделилась Виктория Бекхэм.
Знаменитость добавила, что в отношениях важно поддерживать искру. Дарить любимому или любимой сладкие подарки, делать сюрпризы. Виктория призналась, что недавно просто так получила от мужа букет белых роз.
Семья Бекхэмов / Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма
Брак Виктории и Дэвида Бекхэмов
- Звезды впервые встретились на благотворительном футбольном матче в 1997 году. Тогда и начались их романтические отношения.
- В следующем году Виктория и Дэвид объявили о помолвке. 4 марта 1999 года они впервые стали родителями – у знаменитостей родился сын Бруклин.
- Через 4 месяца после рождения сына певица и футболист сыграли роскошную свадьбу в ирландском замке.
- Супруги воспитывают трех сыновей и одну дочь: Бруклина Джозефа, Ромео Джеймса, Круза Дэвида, Харпер Севен.