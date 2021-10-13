Виктория Бекхэм призналась, что помогло укрепить брак с мужем Дэвидом

Британский дизайнер Виктория Бекхэм и футболист Дэвид Бекхэм женаты 22 года. Модельер в новом интервью рассказала, как им удается сохранять романтические отношения до сих пор. По ее словам, очень важно поддерживать друг друга и иногда быть неожиданными.

Известный британский дизайнер пришла в студию утреннего шоу, где и рассказала об отношениях в ее браке. Виктория Бекхэм призналась, главное, что паре весело проводить время вместе.

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Виктория Бекхэм о браке с Дэвидом

Модельер отметила, что поддерживать теплые и романтические отношения прежде всего помогает мудрость. Для супругов также важна поддержка друг друга, подарки, а также дружба.

Мы очень поддерживаем друг друга. Он потрясающий отец, он замечательный муж, и нам всегда очень сильно весело,

– поделилась Виктория Бекхэм.

Знаменитость добавила, что в отношениях важно поддерживать искру. Дарить любимому или любимой сладкие подарки, делать сюрпризы. Виктория призналась, что недавно просто так получила от мужа букет белых роз.



Семья Бекхэмов / Фото из инстаграма Дэвида Бекхэма

Брак Виктории и Дэвида Бекхэмов