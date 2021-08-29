Виктория Бекхэм отдохнула с семьей в аквапарке: миловидные кадры

Британская модельер Виктория Бекхэм решила активно провести выходные. Она развлекалась в аквапарке вместе с мужем Дэвидом и дочерью Харпер.

Семья известного британского модельера Виктории Бекхэм обожает проводить время вместе. В эти выходные Виктория вместе с мужем Дэвидом и дочерью Харпер отправились в аквапарк.

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Виктория Бекхэм с семьей в аквапарке

Летние каникулы семейство Бекхэмов проводит в Майами. Выходные они решили провести в аквапарке Tidal Cove.

Виктория нежилась в бассейне, а Дэвид вместе с дочерью Харпер развлекались на различных аттракционах, спускались с горок и испытывали бодиборд.

Обратная сторона работы видеооператора заключается в том, что, в конце концов, вы промокнете, – пошутила дизайнер в сторис.

Знаменитость также сделала несколько забавных фотографий с дочкой, где позировала в черном бикини.



Виктория Бекхэм с дочкой / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм



Виктория Бекхэм с дочкой / Фото из инстаграма Виктории Бекхэм



Харпер на бодиборде / Фото из инстаграм-сторис

Реакция сети

Поклонники остались в восторге от новых ярких фото семьи Бекхэмов: