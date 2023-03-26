"Мисс Украина Вселенная" Виктория Апанасенко вышла замуж
Источник:Виктория Апанасенко
28-летняя представительница Украины на "Мисс Вселенная-2022" Виктория Апанасенко оформила брак со своим любимым, недавно сделавшим ей предложение. Свадьба прошла скрыто еще 3 дня назад.
Радостной новостью Виктория поделилась на своей странице в Instagram. Однако девушка до сих пор не открыла имя и лицо своего избранника.
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Апанасенко опубликовала фото с кольцами 26 марта, но добавила, что свадьба состоялась раньше – 23 марта 2023 года.
Модель опубликовала фото с мужем в машине, где также демонстрирует свой свадебный букет. Примечательно, что на трудной руке мужчины есть обручальное кольцо.
В Instagram-Stories Виктория показала свою прическу в день свадьбы, которую сделал для нее парикмахер-стилист Михаил Прус.
В комментариях Викторию Апанасенко поздравили Наталья Денисенко, Анна Олицкая, Светлана Готочкина, Юлия Магдыч и многие другие.
Известно ли что-нибудь о ее муже
- Виктория Апанасенко в одном из последних интервью отказывалась говорить о мужчине, с которым он имеет отношения.
- Сначала она сказала, что ее "сердце занято народом Украины", а потом призналась, что имеет любимого. Она лишь уточнила, что он не политик, не разведчик и госслужащий.
- По ее словам, он очень добр, смел и борется на своем фронте. "Я очень им горжусь. Я ничего не буду говорить по многим причинам", - добавила она.
- Виктория рассказывала, что для нее неважна состоятельность человека, его статус, а девушка обращает внимание на качества.
- 18 февраля "Мисс Украина Вселенная" сообщила, что выходит замуж. Она опубликовала фото с букетом цветов и показала руку с кольцом на безымянном пальце.