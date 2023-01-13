Вышитые платья и белоснежный костюм: выходы украинки Виктории Апанасенко на "Мисс Вселенная 2022"

Финал конкурса красоты "Мисс Вселенная" состоится 14 января. Накануне предлагаем посмотреть стильные, яркие и патриотические выходы представительницы Украины Виктории Апанасенко в США.

Конкурс красоты "Мисс Вселенная 2022" проходит в начале нового года в Новом Орлеане. Первый этап грандиозного мероприятия уже состоялся, хоть и не обошелся без курьезных моментов. 14 января в США пройдет финал конкурса, поэтому накануне 24 Канал подготовил материал, в котором показал все выходы представительницы Украины.

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Выходы Виктории Апанасенко в США

Первым традиционным выходом мисс на конкурсе считается традиционная фотография из аэропорта перед отбытием в США. В отличие от других моделей, Виктория Апанасенко предстала в спортивный костюм и с флагом за плечами. Все потому, что 20 часов добиралась в Польшу из-за воздушных тревог и атаки дронами.



Выходы Виктории Апанасенко / Фото из инстаграма "Мисс Украины Вселенная"

, что конкурс "Мисс Вселенная 2022" приобрел статус скандального для многих из-за участия в нем России. Представительница страны-террористки Анна Линникова не только молчит о войне и геноциде украинцев, но и предстает в образах с империалистическими замашками. Похоже, это не останавливает организаторов.

Официальный первый look украинка выиграла уже в Новом Орлеане. Она предстала в нежно-голубом платье от бренда J'amemme в рубчик с фактурными рукавами.

На следующий день "Мисс Украина Вселенная" позировала перед камерами в "цветах свободы": сине-желтом вышитом платье от дизайнера Юлии Магдич.



Выходы Виктории Апанасенко / Фото из инстаграма "Мисс Украины Вселенная"

Еще одно платье от J'amemme на Виктории также было голубого цвета, но с бежевым верхом и широким ремнем, что подчеркнуло тонкую талию. Строгость образа подчеркивала прическа – хвост, а также массивные серьги.



Выходы Виктории Апанасенко / Фото из инстаграма "Мисс Украины Вселенная"

Повторила Виктория Апанасенко также образ от Юлии Магдич, но в следующий раз надела уже черное платье с оригинальными рукавами, вышитое золотыми нитями.

Не обошлось и без соблазнительных мини. Так, "Мисс Украина Вселенная" примерила оранжевое платье со шлейфом по бокам.

Похожим был образ в черном миниплатье, усеянном серебристыми камешками. Диско-аутфит подчеркивал конский хвост, длинные серьги-подвески и вечерний макияж.

Виктория Апанасенко решила подчеркнуть роскошь атласным длинным платьем глубокого синего цвета с разрезом до бедра и откровенным декольте.

Этап завершения подготовки к конкурсу красоты украинка начала стильным look в вышитом камешками лифе и белом костюме, состоявшем из прямых брюк и жакета оверсайз. Игривая прическа и макияж стали довершением образа.



Выходы Виктории Апанасенко / Фото из инстаграма "Мисс Украины Вселенная"

Также Виктория Апанасенко позировала в изысканном белом платье с длинными рукавами. Красная помада на губах и клатч в форме шара стали изюмом образа.



Выходы Виктории Апанасенко / Фото из инстаграма "Мисс Украины Вселенная"

На одних из последних фото мисс появилась снова в платье – красного цвета с белой вышивкой украинского дизайнера FOBERINI.



Выходы Виктории Апанасенко / Фото из инстаграма "Мисс Украины Вселенная"

На интервью с членами жюри "Мисс Вселенная 2022" Виктория Апанасенко пришла в черном выдержанном костюме.

На одном из последних образов украинка показалась в черном мини-платье от украинского бренда с большим белым цветком на талии и белыми рюшами на декольте.



Выходы Виктории Апанасенко / Фото из инстаграма "Мисс Украины Вселенная"