Рассказывала миру о войне: в Киеве прощаются с писательницей Викторией Амелиной

В Киеве началось прощание с Викторией Амелиной. Писательница погибла из-за ранения в результате удара по пиццерии в Краматорске.

Писательница Виктория Амелина сопровождала делегацию Колумбии в Краматорске. В тот день Россия обстреляла пиццерию – девушка получила тяжелое ранение. 1 июля ее сердце остановилось.

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В Киеве прощаются с Викторией Амелиной

Сегодня, 4 июля, проходит прощание с Викторией Амелиной. Люди собираются в Михайловском Златоверхом соборе, чтобы чтить талантливую писательницу, которая на весь мир рассказывала о войне.



Прощание с Викторией Амелиной / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Прощание с Викторией Амелиной / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Прощание с Викторией Амелиной / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Прощание с Викторией Амелиной / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

Что известно о Виктории Амелине

, с Викторией Амелиной попрощаются и во Львове . Чин состоится 5 мая в 15:00 в Гарнизонном храме Святых Апостолов Петра и Павла. Писательницу похоронят на Лычаковском кладбище.

Виктория Амелина – писательница, член PEM Ukraine, автор детской книги и двух романов. Лауреат премии Джозефа Конрада. В 2021 году Виктория учредила и организовала Нью-Йоркский литературный фестиваль (он проходил в поселке Нью-Йорк Донецкой области).

Виктория Амелина вела соцсети на английском и рассказывала о войне. Кроме того, работала в правовой организации Truth Hounds и документировала российские военные преступления. Писательница десятки раз находилась в прифронтовых зонах и на деоккупированных территориях.

Именно Виктория Амелина нашла в Изюмском дневнике писателя Владимира Вакуленко, которого убили россияне. Писательница планировала издать сборник стихов и прозаическую книгу.