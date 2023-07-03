Во Львове простятся с Викторией Амелиной: где и когда состоится церемония

Прощальная церемония с украинской писательницей состоится в Киеве (4 июля) и во Львове (5 июля). Впрочем, будут прятать Викторию Амелину именно во Львове.

Писательница умерла 1 июля в больнице в Днепре в результате травм от ракетного удара по Краматорску. Во вторник, 4 июля, все желающие могут присоединиться к прощанию с Амелиной в Михайловском златоверхом соборе в Киеве.

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Как пройдет прощальная церемония во Львове

Чин прощания начнется в 15:00 в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла на ул. Театральная, 11. В 15.40 состоится городская церемония прощания на площади Рынок. После чего похоронная процессия отправится на Лычаковское кладбище, где в 16.00 пройдут похороны.