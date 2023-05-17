"Видимо, под Бахмутом заслужил": сеть "взорвалась" из-за скандала с пропуском Виктору Павлику

Накануне жена Виктора Павлика похвасталась в соцсетях спецпропуском для проезда по Южному мосту Киева. В сети сразу разгорелся скандал, на певца "полилось" много хейта.

Отметим, что полиция Киева уже забрала у Виктора Павлика пропуск. Сам артист присил извинения, но в сети отреагировали бурно – его с женой забросали неприятными комментариями. 24 Канал собрал громкую реакцию соцсетей на этот инцидент.

Интересно Виктор Павлик извинился за поездку по Южному мосту и объяснил, где взял спецпропуск

Виктор Павлик вляпался в скандал

Вечером 16 мая звездные супруги мчались по Южному мосту на выступление "Женского квартала". Они сняли это в сторис и похвастались подписчикам.

Меня муж везет по Южному мосту. Это удовольствие не для всех. Только мой муж дарит мне такие романтические подарки,

– порадовалась Катя Репяхова на видео.



Виктор Павлик прокатался по Южному мосту благодаря пропуску / Скриншот с видео

На видео, снятом Репяховой, Виктор Павлик еще и не был пристегнут поясом безопасности. Согласно правилам ПДД, его должны были оштрафовать на 510 гривен.

Впоследствии девушка удалила это инстаграм-сторис с Южного моста, но подписчики успели сделать скрины. Так что в комментариях пару разнесли за "покатушки" по Южному мосту.

Интересно, что ведущая Екатерина Осадчая тоже отреагировала на этот скандал. По ее словам, перед тем как хайпировать, нужно посмотреть на это глазами СБУ, полиции и здравого смысла.



Екатерина Осадчая отреагировала на скандал с Павликом / Скриншот с инстаграм-сторис

Реакция сети на скандал

Подписчики до сих пор продолжают писать гневные комментарии к сообщениям Екатерины Репяховой и Виктора Павлика. Украинцы возмущены тем, что артист получил пропуск. Что пишут в комментариях:

"Видимо под Бахмутом был, что заслужил (пропуск – 24 Канал)".

"Пацаны воюют, а это бл**ство понтуется пропуском".

"И сколько денег стоил пропуск? В какой же вы структуре работаете? И почему комментарии удаляете?"

"Да а что там по поводу "пропуска на Южный мост"? Не для всех говоришь… Думаю нужно, чтобы эта ситуация получила большую огласку, а то уж совсем берегов не чувствуете!"

"А как же пропуск на Южный мост? Что не заслуживает отдельного поста в инстаграмме? Так как так?"

"Поздравляю с подарком от Витеньки в виде пропуска на путешествия по стратегическим объектам. Жаль только, что не существуют импланты к черепной коробке – тоже не помешали бы".

"Как там Южный мост. Говорите, не для всех. Ну-ну. СБУ уже в пути".

"Лоханулись. Жаль, но правда жизнь такая. Мы выживаем, а они живут".

"Что там по поводу купленного пропуска на проезд по Южному мосту? Почему удалили стороз? Или все-таки кто-то подсказал? А в сторону так радовались".

"За пропуск просто дно, очень неожиданно".

"На самом деле это не очень смешно… Пока наши военные гибнут за то, чтобы мы могли еще хоть один день спокойно прожить, кое-кто об этом забывает... Стыдно Катю за вас и вашу семью".

Кроме того, на комментарий о том, что полстраны воюет, а полстраны покупает своим "заям" пропуска, Екатерина Репяхова ответила, что ее муж тоже воюет на своем фронте.

А насчет того, что покупают пропуска, так вы посмотрите внимательно видео. Я некстати пошутила по поводу подарка – поездки через мост, а не самого пропуска…,

– написала она.



Екатерина Репяхова ответила на обвинения / Скриншот комментариев

Тем не менее, есть и такие, кто встал на защиту Виктора Павлика. Некоторые фаны поддерживают звездных супругов:

"Вот завелись все за этот пропуск… из мухи слона раздули… сколько Виктор Павлик благотворительных концертов провел, я думаю он заслужил этот пропуск!"

"Вы прекрасны, люблю вашу семью. Счастье вам безгранично".

"Вы прекрасны! Не читайте тех, кто пишет гадости".

"Прочла комменты, сколько зла и зависти. Какое такое воровство сделали люди? Это видео как-то поменяло ход войны? Катя и ее муж постоянно помогают ВСУ донатами, благотворительными концертами, собраниями в пользу армии. Не разводите срач между украинцами. Ошибся человек, все мы живые".

"Почему вы все придолбались к ним??? Вы подъедьте к тому мосту и посмотреть кто там и на каких тачках ездит. И спросите у них откуда пропуска. Какие вы все любители делать из мухи слона".

"Катя, хочу вас поддержать! На самом деле реально раздули, уже из мухи слона сделали! Люди, пойдите задонать, а не лезете сюда. Катя, все будет хорошо".

Напомним, что Виктор Павлик уже извинился за инцидент и объяснил, что этот документ был необходим ему как артисту, ведь он часто возвращается с благотворительных концертов в комендантский час. Жене спецпропуск он якобы не дарил. Катя Репяхова тоже признала, что была неправа, ошиблась и некстати пошутила. Однако вместе с тем упрекнула хейтеров, которые "как те орки готовы сожрать своих же".