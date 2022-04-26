Виктор Винник и МЭРИ представили новый альбом "Так, я з України": лучшие хиты из 5 альбомов

Украинская музыкальная индустрия набирает бешеные обороты, поэтому группа "МЕРИ" и фронтмен Виктор Винник решили облегчить жизнь слушателям и собрали свои лучшие патриотические композиции. Всех их можно теперь найти в новом альбоме с красноречивым названием "Так, я з України".

В 2016-м Виктор Винник и "МЭРИ" выдали свою известную пластинку под названием "Я з України". За шесть лет песня стала хитом и ее уже прослушали только на ютубе 1,6 миллиона раз. В ней говорилось о ситуации, которая сложилась вокруг украинского языка в нашей стране.

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"МЕРИ" выпустили шестой альбом "Так, я з України" / Фото прессслужбы

С начала полномасштабной войны в Украине с 24 февраля украинские артисты создали много новых песен на военно-патриотическую тематику. И музыканты группы "МЕРИ" решили издать сборник лучших социально-патриотических песен за все времена, то есть из пяти официальных альбомов. Среди восемнадцати треков, которые вместила эта пластинка, есть древние и любимые песни, такие как "Незнакомый мой брат", "Сестра", а также песни, написанные уже этой весной, в частности "русский военный корабель, иди на#уй".

Лидер коллектива Виктор Винник убежден, что в такие трудные времена музыка, способная поднимать боевой дух, нужна как никогда. Новый альбом получил название "Так, я з України", а в дизайне использована уже знакомая фирменная надпись и шрифт. Однако, в отличие от 2016-го, буква "Z" заменена на украинскую "С" на фоне желто-голубой ленты. Патриотическую пластинку можно приобрести на самых популярных музыкальных платформах (iTunes, YouTube Music, Spotify, Deezer, Amazon Music), однако на CD-дисках ее найти нельзя будет.