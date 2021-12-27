Виктор Павлик позировал в новогодней фотосессии с женой и маленьким сыном

Украинский музыкант Виктор Павлик вместе с молодой женой и сыном позировал в новогодней фотосессии, которая состоялась в атмосферной локации.

Екатерина Репьяхова активно развивает личный блог в инстаграме, поэтому перед новогодними праздниками порадовала поклонников соответствующим контентом. Она вместе с любимым и маленьким сыном снялась в праздничной фотосессии.

Обратите внимание Жена Виктора Павлика рассказала, чем завершился кризис в отношениях с мужем

Фотосессия Екатерины Репьяховой и Виктора Павлика

Супруги позировали в фотостудии, которая была красиво украшена. Для съемки звездная жена выбрала атласное розово-лавандовое платье на тонких бретелях и с манящим декольте. Волосы она уложила в легкие локоны, а на лице сделала легкий макияж в нежно-розовых оттенках.

Виктор Павлик запечатлен на кадрах в белой рубашке и черных брюках. А маленький Михасик мило улыбался, позируя в очень красивом костюме.

Счастье – это то, чего не купишь за деньги. Любовь, взаимопонимание и вера близких в тебя. А еще считаю, что никто не сможет сделать нас счастливыми, пока мы самые несчастливы,

– подчеркнула Екатерина.

Виктор Павлик с женой и сыном / Фото из инстаграма Екатерины Репьяховой

Виктор Павлик с женой / Фото из инстаграма Екатерины Репьяховой

Екатерина Репьяхова с сыном / Фото из инстаграма Екатерины Репьяховой