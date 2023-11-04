Жена Виктора Павлика поздравила мужа с 8 годовщиной знакомства: трогательные фото супругов

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова отмечают 8 лет с момента, когда они познакомились. По этому случаю блоггерша трогательно поздравила мужчину.

Екатерина Репяхова на личной странице опубликовала серию фото с мужем. Так она поздравила его с годовщиной.

К слову В жизни бы не купила себе, – Репяхова показала дорогой подарок от Виктора Павлика на годовщину

Жена Виктора Павлика поздравила его с годовщиной

Супруги снялись в романтической фотосессии. Они предстали в парных образах – голубых джинсах и белых футболках. Екатерина и Виктор позировали в объятиях и держась за руки.

Мой. Самый лучший. Любимый. 8,

– лаконично подписала фото Екатерина.



Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик / Фото из инстаграма Екатерины Репяховой

История знакомства пары

Екатерина Репяхова знала Виктора Павлика еще с детства – она была его страстной поклонницей и часто посещала концерты артистка. У нее сохранилось архивное фото, на котором девушка еще юной позирует вместе с будущим мужчиной

Полноценно пара познакомилась уже в Николаеве в ноябре 2015 года. Тогда Екатерина приехала на концерт с другом и вручила ему на сцене огромный букет. В гостинице оказалось, что у Виктора и Екатерины соседние номера – там они и пообщались лично.