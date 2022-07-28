Виктор Павлик споет самые любимые хиты в помощь ВСУ: где состоится концерт
Украинский исполнитель Виктор Павлик даст благотворительный концерт во Львове в поддержку военных госпиталей. Собранные средства пойдут на покупку медицинского оборудования.
Концерт с любимыми песнями поклонников Павлика состоится 14 августа в 18:00 во львовском клубе "Малевич". Выступление состоится для поддержки Международного Гуманитарного Фонда, который помогает беженцам и занимается военными госпиталями.
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В частности, к организации концерта присоединились VINIL Concert agency, ОО Международная Ассоциация Художников и Благотворительный Фонд Power of Peace.
30 лет на сцене, 27 студийных альбомов и сотни отыгранных концертов. Его творчество знает каждый, а песни не оставляют никого равнодушным. Этот концерт будет настоящей симфонией музыки, любимого голоса и виртуозной игры лучших музыкантов,
– отмечают организаторы.
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Билеты на концерт можно купить по ссылке.
В частности, к сбору средств на медицинское оборудование в госпитале можно присоединиться по следующим реквизитам:Учреждение банка – Сбербанк
МФО банка – 325796
Получатель платежа – БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ФОНД"
IBAN – UA703257960000026009300076940
Валюта карты.
Код по ЕГРПОУ – 44902239