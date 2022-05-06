Виктор Бронюк из "ТіК" вспомнил ракетный обстрел в Виннице: "Мебель изрядно затряслась"

Лидер группы "ТіК" Виктор Бронюк рассказал о том, как его заставляли обстрелы. Он также поделился мнениями о том, почему россияне нам не брать.

Украинский музыкант и лидер группы ТиК Виктор Бронюк остался в Украине на время войны и вступил в винницкую тероборону. Он рассказал, что попадал под обстрелы не раз – и когда был дома, и за рулем.

Читайте также "Ели, сколько хотели": что делали оккупанты в доме Ирины Билык

Виктор Бронюк об обстреле Винницы

"А ближайшее, что упало у моего дома — когда обстреливали телевизионную башню. Хотя стояла глубокая ночь, так случилось, что я не спал. Как раз созванивался с ребятами, которые в то время на границе забирали машины для военных подразделений. Они проходили таможню, так что нужно было постоянно общаться", – поделился певец.

В момент попадания первой ракеты я просто услышал взрыв, а когда уже упала вторая — мебель в доме изрядно затряслась. Конечно, в эти моменты переполняли не самые приятные ощущения, но я выглянул в окно, убедился, что все в поле зрения стоит на месте, и продолжил решение неотложных вопросов,

– добавил он.

Где семья Виктора

, оккупанты обстреляли телебашню в Виннице 16 марта. Тогда у винничан на время исчезло телевещание.

Музыкант вместе с женой Татьяной воспитывают сына Даниила и дочь Еву. Еще за несколько дней до войны было решено, что супруг останется защищать страну, а жена артиста вместе с детьми отправится в Болгарию. Там есть дом семьи.

"Конечно, детям было непросто принять тот факт, что они едут без меня, но я раз объяснил, что есть такая святая обязанность – защищать Родину, свою землю и свой родной дом, которые вдруг решил захватить и хочет уничтожить враг-сосед. Конечно, будучи в вынужденной разлуке, мы скучаем один за другим, но что поделаешь — такое сейчас время, что сейчас должны плодотворно поработать для того, чтобы выгнать вражескую нечисть из Украины".



Жена Бронюка с детьми / Фото из инстаграммы звезды

Виктор Бронюк также объяснил, что украинцы с россиянами не могут быть братьями – подтверждение этому можно найти в учебниках по истории.

Россияне всегда нас ненавидели только за то, что мы есть. С одной стороны, они должны нас признавать, ведь украли часть нашей истории, на которой все это время, собственно, и держалось их мифическое "величие". Когда Петр I захотел построить империю, он хорошо понимал, что без истории империя невозможна, так что они украли историю Украины,

– заметил певец.

Лидер группы "ТиК" добавил, что ему трудно читать новости о массовых обстрелах и зверствах оккупантов: "То, что совершают рашисты на нашей земле, не подпадает ни под какую классификацию, кроме как уголовные преступления. То, что это может совершать живое существо, потому что людьми их трудно назвать, в голову не укладывается. Это вообще что-то бесчеловечное. И даже не животное…".