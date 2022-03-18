Видела, как обстреливают машины, – Даша Квиткова о жутком побеге из-под Киева с сыном на руках

Все три недели войны Даша Квиткова была под Киевом, в частном доме родителей, но последние несколько дней их дом содрогался от взрывов. Так что утром 17 марта она с сыном, мужем и родителями сбежала на Запад.

Звездная пара из "Холостяка" до последнего отказывалась выезжать из коттеджного городка под Киевом – Ника Добрынин ушел в терроборону, а Даша Квиткова была дома с сыном. Однако боевые действия дошли до них.

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Почему Даша Квиткова уехала на Западную Украину

Последние несколько дней у нашего дома было тревожно. Были слышны очень сильные взрывы. Мы понимали, что идет бой. Начали летать разведывательные дроны, а потом было несколько взрывов, даже наш дом задрожал,

– рассказала Даша Квиткова.

Поэтому утром 17 марта Никита Добрынин, давно уговаривавший жену уехать в безопасное место с сыном, приказал безоговорочно садиться в машину с вещами. Звездная семья уехала на Запад – блогерша с мужем и ребенком осталась в Тернополе, а ее мама и брат отправились к сватам в Черновцы, отец остался в Киеве.

"Мы снова уехали. И неизвестно, когда вернемся домой. Мы не хотим и не поедем за границу", – заявила Даша Квиткова.

Похоже, в Тернополе они остались потому, что ехать дальше блогерше было страшно.

Это была самая страшная дорога, которую мне приходилось видеть. Я видела, как обстреливают машины с детьми, поэтому с нами уехал мой муж и брат. У нас четыре ребенка,

– призналась знаменитость.

"Мы очень зашуганы. Я вижу людей – я плачу, я обнимаю знакомого – я плачу. Здесь в квартире хлопает бойлер. Казалось бы, обычный звук, но у меня в голове взрывы, и я снова плачу. Я приехала сюда и увидела, что здесь люди живут, потому что там мы боялись просто выйти из дома. Пусть здесь будет тихо и люди продолжают жить", – со слезами на глазах добавила Квиткова.

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Напомним, что еще в первые дни войны родители Никиты Добрынина предлагали ему уехать в Черновцы с родней, однако те отказывались и прятались в подвале с четырьмя детьми, в том числе с 8-месячным сыном Львом. Все из-за опасной дороги и разбитых мостов. Однако сбежать им все же пришлось, на 22-й день российского вторжения.