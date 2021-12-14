Вход будет платным – как Потап и Настя Каменских отпразднуют годовщину свадьбы
Источник:"Звездный путь"
Звездные супруги, Потап и Настя Каменских, в мае планируют организовать открытую вечеринку по случаю годовщины свадьбы. Вход на нее обойдется в 5 тысяч долларов.
Потап (настоящее имя Алексей Потапенко) и Настя поженились в мае 2019 года. Тогда влюбленные говорили, что стремятся организовывать свадьбу каждый год. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы. В 2022 году супруги все-таки надеются организовать громкую вечеринку.
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Годовщина свадьбы Потапа и Насти Каменских
Рэпер поделился, что пышное гулянье планируют на 23 мая. Оно состоится в столице и попасть на мероприятие сможет каждый желающий.
Каждый год 23 мая в Киеве мы будем устраивать нашу открытую свадьбу. Это будет благотворительное мероприятие, на которое мы будем привозить каких-нибудь крутых артистов, таких как Snoop Dogg,
– рассказал артист.
Потап добавил, что вход на вечеринку обойдется в 5 тысяч долларов. Все вырученные средства влюбленные будут отдавать на благотворительность.
"Все деньги обязательно отдадим на помощь детям. Если это все получится, то следующий год будет классным", – отметил Алексей.
Свадьба Потапа и Насти Каменских
- О любви между участниками популярного дуэта стало известно только в день их свадьбы.
- Они поженились 23 мая 2019 года.
- Утром в тот особенный день влюбленные адресовали друг другу новые композиции, которыми растрогали публику.
- С того времени Потап и Настя не скрывают чувства и часто распространяют в сети общие фото и видео.