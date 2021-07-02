Вещает старые байки, – Елена Мозговая резко ответила Пономареву, рассказывающему о ее изменах
Источник:фейсбук Елены Мозговой
Лишь недавно Александр Пономарев рассказал, что разошелся с Еленой Мозговой из-за ее измен. С тех пор он вспоминает о бывшей в каждом интервью. Продюсер публично обратилась к музыканту и попросила больше не говорить о ней.
Эмоциональное сообщение Елена Мозговая начала с того, что ее личные сообщения завалены ссылками на интервью бывшего гражданского мужа Александра Пономарева. Во время разговора с Алиной Доротюк он увлекся и рассказал, как узнал об изменах продюсера.
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Безусловно, откровенности певца не на шутку возмутили Мозговую. Она заявила, что экс-супруг "вещает какие-то свои старые байки". Поставить точку "в этой вакханалии" звезда решила, обратившись к Александру Пономареву публично. Она попросила его вспоминать о других женщинах – жене Виктории Мартынюк, дочери крымского миллионера Софии, с которой ему приписывали роман после развода.
Саня, очень тебя прошу, рассказывай о своей Соне, о Вике, о большом количестве разных замечательных женщин. Не хочешь – вообще ни о ком не рассказывай, но точно хватит вспоминать меня,
– обратилась продюсер.
Елена Мозговая добавила, что, в отличие от бівшего, не выносит личное на публику, хоть и есть что рассказать. По ее мнению, об их гражданском браке стоит "забыть на веки вечные".
"Я могла бы написать целый роман о тех 10 годах и рассказать многое, но не в моих правилах стирать исподнее на людях. Я обещала близким мне людям этого не делать. Кто-то из нас все-таки должен быть джентельменом в этой истории", – завершила Елена Мозговая.
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Реакция сети
Фолловеры Елены Мозговой встали на ее сторону. Пользователи фейсбука вдребезги раскритиковали Александра Пономарева и заявили, что он пиарится на бывшей:
- "У чувака пенсия на носу, а он до сих пор молодецкие годы вспоминает";
- "Пусть тебя поблагодарит за свое настоящее";
- "Жаль, что пытается "пиариться" благодаря "закулисным секретикам", связанным с прошлой жизнью. Действительно, низко и не по-мужски";
- "Видимо, до сих пор любит и забыть не может";
- "Да уж пусть запьет все холодной водой. Ему до вас всегда было далеко. Вы как космос, а он – земля".