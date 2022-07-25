Верка Сердючка зажгла публику новой кричалкой о путине на концерте в Киеве
Источник:инстаграм ТСН
На днях Верка Сердючка выступила под открытым небом в Киеве. На закате она придумала новую кричалку, которой подняла настроение публике.
22 июля артистка Верка Сердючка отыграла благотворительный концерт в столице – Verka Serduchka & Band. Мероприятие проходило под открытым небом в Osocor Residence.
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Верка Сердючка выступила с концертом
На концерте исполнительница спела все свои хиты. Также она вместе с мамой произнесла тост за победу Украины.
Позже знаменитость призналась, что любит придумывать разные кричали. Поэтому со сцены она начала выкрикивать: "путин, чтобы ты сдох". Публика быстро подхватила кричалку и поддержала артистку аплодисментами.
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Средства по благотворительному концерту Верки Сердючки пойдут на восстановление пострадавших от войны регионов Украины.
Не первый концерт Верки Сердючки
- Напомним, что Верка Сердючка начала давать концерты только с четвертого месяца войны. Ее первое благотворительное выступление состоялось в столичном метро, где также выступала Нино Катамадзе.
- 21 июня Сердючка появилась в Амстердаме на благотворительном телемарафоне Embrace Ukraine. Верка с бэндом подорвала публику своими хитами и песней Dancing Lasha Tumbai, в которой впервые прозвучало "раша гудбай".