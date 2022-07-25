Верка Сердючка зажгла публику новой кричалкой о путине на концерте в Киеве

На днях Верка Сердючка выступила под открытым небом в Киеве. На закате она придумала новую кричалку, которой подняла настроение публике.

22 июля артистка Верка Сердючка отыграла благотворительный концерт в столице – Verka Serduchka & Band. Мероприятие проходило под открытым небом в Osocor Residence.

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Верка Сердючка выступила с концертом

На концерте исполнительница спела все свои хиты. Также она вместе с мамой произнесла тост за победу Украины.

Позже знаменитость призналась, что любит придумывать разные кричали. Поэтому со сцены она начала выкрикивать: "путин, чтобы ты сдох". Публика быстро подхватила кричалку и поддержала артистку аплодисментами.

Для просмотра видео пролистывайте справа:

Средства по благотворительному концерту Верки Сердючки пойдут на восстановление пострадавших от войны регионов Украины.

Не первый концерт Верки Сердючки