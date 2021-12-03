Верка Сердючка выпустила хит, под который будут встречать Новый год 2022
Источник:ютуб-канал Верки Сердючки
До Нового года целых четыре недели, а Верка Сердючка уже презентовала новый праздничный хит. Она записала англоязычную песню Wild Christmas – "Дикое Рождество".
Последние годы Андрей Данилко почти не появляется на большой сцене в образе Верки Сердючки и крайне редко выпускает хиты, однако активизируется под Новый год. К долгожданному зимнему празднику он записал зажигательный трек Wild Christmas.
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Над песней шоумен работал не сам, а со шведскими продюсерами и сонграйтерами. Для этого он летал в Стокгольм. Видео и фото из студии звукозаписи появились в инстаграм-профиле Верки Сердючки полтора месяца назад, в середине октября.
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Здесь стоит отметить, что в декабре 2020 года Верка Сердючка выпустила яркий трек Make It Rain Champagne, который стал главным хитом новогодних шоу и корпоративов. Он также записывался в Швеции.
Для всех, кто празднует,
– говорится в анонсе песни.
Верка Сердючка – Wild Christmas: слушайте песню онлайн
Реакция сети на хит Wild Christmas
- "Вау, яркий хит";
- "Спасибо за настроение. Очень приятные голос, мелодия, энергетика";
- "Чем-то даже на музыку Фредди Меркьюри похоже, красиво очень";
- "Респект хиту и самой Сердючке";
- "Такая душевная и добрая песня получилась. Сразу представляешь елку, подарки, новогодние огоньки, улыбки друзей и родных";
- "Красота и талант! Вы замечательный, неповторимый и непревзойденный никем и никогда".