Верка Сердючка выпустила хит, под который будут встречать Новый год 2022

До Нового года целых четыре недели, а Верка Сердючка уже презентовала новый праздничный хит. Она записала англоязычную песню Wild Christmas – "Дикое Рождество".

Последние годы Андрей Данилко почти не появляется на большой сцене в образе Верки Сердючки и крайне редко выпускает хиты, однако активизируется под Новый год. К долгожданному зимнему празднику он записал зажигательный трек Wild Christmas.

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Над песней шоумен работал не сам, а со шведскими продюсерами и сонграйтерами. Для этого он летал в Стокгольм. Видео и фото из студии звукозаписи появились в инстаграм-профиле Верки Сердючки полтора месяца назад, в середине октября.

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Здесь стоит отметить, что в декабре 2020 года Верка Сердючка выпустила яркий трек Make It Rain Champagne, который стал главным хитом новогодних шоу и корпоративов. Он также записывался в Швеции.

Для всех, кто празднует,

– говорится в анонсе песни.

Верка Сердючка – Wild Christmas: слушайте песню онлайн

Реакция сети на хит Wild Christmas