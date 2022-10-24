Несмотря на запрет: Верка Сердючка спела по-русски на свадьбе во Львове

В сети всплыло видео, как Верка Сердючка с бэндом пела по-русски на свадьбе во Львове. Однако в городе и области действует закон о запрещении русскоязычного продукта.

Артистка Верка Сердючка (сценический образ Андрея Данилко) после благотворительных выступлений в Польше засветилась на свадьбе во Львове. Празднование проходило в одном из заведений, сообщает 24 канал.

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Верка Сердючка пела во Львове на русском

В сети появилось видео, на котором молодожены с гостями танцуют под выступление Верки Сердючки с бендом. В тот момент артистка пела русскоязычный трек "Я не поняла" со словами "Он бы подошел, я бы отвернулась, он бы приставал ко мне, я бы ушла".

, что в сентябре 2018 года во Львовской области запретили использование русскоязычного культурного продукта. В начале этого года во Львове проверили кафе, рестораны и ночные клубы по соблюдению моратория.

Верка Сердючка спела по-русски во Львове: видео

В комментарии "Високому замку" менеджер по бронированию свадеб и корпоративов Михаил поделился, что не занимается репертуаром, который выбирают супружеские пары.

"Возможно, я что-то до конца не знаю. Впервые о таком слышу… Мы занимаемся бронированием свадеб, раздаем официантам обязанности. Но не занимаюсь репертуаром во время свадьбы. Есть специальные организационные компании", – сказал Михаил.

За нарушение может грозить штраф

Также издание обратилось к председателю депутатской комиссии по культуре, информационной политике и продвижению Львовского областного совета Святослава Шереметы.

Шокирован, что это происходит во Львове. Во Львове действует решение областного совета, запрещающее использование русскоязычного культурного продукта. Это решение обязательно к исполнению. Комиссия проводила разъяснительные рейды по ресторанам, клубам, заведениям питания,

– вспомнил Святослав Шеремета.

Мужчина добавил, что на ближайшем заседании специальной комиссии областного совета это нарушение будет рассмотрено – за это может грозить штраф.

"Будем рассматривать это на комиссии. Мне казалось, что на восьмом месяце войны такие вещи во Львове должны быть невозможными. В первую очередь должно быть сознание субъекта предпринимательства, чтобы такие вещи не происходили, тем более во время войны".