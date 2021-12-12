Верила во все знаки, – Оксана Муха рассказала, как гадала в ночь на Андрея

День Андрея Первозванного ежегодно отмечают 13 декабря. В народе верят, что ночь на Андрея является волшебной, и часто прибегают к гаданиям. Журналистам 24 канала певица Оксана Муха рассказала, как гадала в юности.

Незамужние девушки, которые стремятся заглянуть в будущее, верят, что в ночь на Андрея могут получить ответы на самые заветные желания. Они собираются компаниями и гадают.

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Как гадала Оксана Муха

Победительница "Голоса страны" с улыбкой вспоминает то время: "Это было прекрасное время юности, когда верила в чудеса, во все знаки, гадания".

Мы с девчонками вечером бегали по улице, останавливали мужчин, спрашивали, как их зовут и записывали на листочке. А в следующем году проверяли, повторилось ли имя,

– вспомнила певица.

Также девушки записывали желания на бумаге, поджигали его и смотрели на стене, какая будет тень от огня. Тень на стене якобы предсказывала будущее:

птица – к большим переменам в жизни;

кошка – к романтическим отношениям;

крест – к болезни и несчастью;

гора – к одиночеству;

ворота – к гостям;

дерево – к богатству и благосостоянию.

Когда "пластовала" (была членом скаутской организации "Пласт" – 24 канал), то вместе с другими девушками собирались в Большом зале. Каждая девушка снимала по одному сапогу и ставили их в ряд. Последний сапог переставляли вперед и чей сапог первый "дойдет" до двери, та девушка первой выйдет замуж,

– поделилась артистка.

"Интересно было. Это очень хорошие украинские традиции. Жаль, что сейчас они не так популярны среди молодежи, как были когда-то", – подытожила Оксана.