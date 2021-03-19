Вера Кекелия засветила упругую грудь в дерзком наряде: провокационные фото в ванной
Украинская певица и телеведущая Вера Кекелия снялась в роскошной эротической фотосессии. Звезда засветила грудь на камеру и продемонстрировала дерзкий образ.
Источник:инстаграм Веры Кекелии
Известная украинская телеведущая и певица Вера Кекелия редко делится эротическими кадрами, однако на днях она взбудоражила сеть жаркой серией снимков. Она снялась в откровенной фотосессии.
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Смелая съемка Веры Кекелии
Артистка позировала перед камерой в ванной. Фотограф сделала серию черно-белых атмосферных фото, которые одновременно были очень пикантными. Для дерзкого look Вера Кекелия выбрала черный комбинезон с глубоким вырезом. Так звезда смогла похвастаться упругой грудью, которой блеснула перед огромной аудиторией.
Аутфит певицы дополнил темный головной убор, а также оригинальные туфли на высоком каблуке. Вера проникновенно смотрела в объектив, будоража воображение. Смелый образ завершил лаконичный макияж с ноткой перчинки. Кекелия безупречно выровняла тон лица, подчеркнула глаза тушью и накрасила губы красной помадой.
Для просмотра фото листайте вправо:
Поклонники артистки были в восторге от ее новой фотосессии и написали множество комментариев:
- Вау;
- Это чудо-женщина;
- Кайфова;
- Огонь;
- Ничего себе! Очень эстетично;
- Образ в яблочко.
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