Lida Lee в образе главной героини сериала "Венздей": архивное фото из "Танцев со звездами"

Певица Lida Lee была участницей "Танцев со звездами". В одном из эфиров она станцевала самбу в образе Венздей Аддамс. На фоне популярности нового сериала от Netflix артистка сравнила свой образ с аутфитом главной героини Дженны Ортеги.

Сериал "Венздей" Тима Бертона для Netflix стал самым популярным. Его уже обожают в 93 странах мира. Lida Lee похвасталась фотографией, где изображена в образе главной героини.

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Lida Lee в образе главной героини сериала "Венздей"

В 2021 году Lida Lee была участницей проекта "Танцы со звездами". Известно, что каждый эфир имел свою тематику. На "Вечере кино" артистка превратилась в Венздей Аддамс. На фоне обсуждения нового сериала Лида вспомнила тот вечер и сравнила свой look с образом Дженны Ортеги, которая стала любимицей миллионов зрителей в разных странах мира.

Как насчет батла между двумя Венздеями?

– написала Lida Lee под фото.



Lida Lee и Дженна Ортега / Фото с инстаграмма певицы

В образах из семейки Аддамсов Lida Lee и Алексей Базела станцовали зажигательную самбу. После эфира артистка прокомментировала выступление: "Венздей и Пагсли Аддамсы показали свой озорный характер на паркете. Наша самба была очень эксцентричной, темп, танец, песня, образы, наши эмоции! Мы не сразу в них ужились, но потом поняли – это же мы ! Какие есть на самом деле".

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