Ведущий Суханов объяснил, почему до сих пор не избавился от российского паспорта: "Хотел его сжечь"

Алексей Суханов переехал из России еще в 2014 году, но не лишился российского паспорта. Он объяснил, что владеет записанной на него квартирой.

Телеведущий Алексей Суханов сохранил свой российский паспорт, ведь родился и жил в России до 2014 года. Он объяснил, почему до сих пор держит его у себя.

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Алексей Суханов о российском паспорте

Ведущий признался, что хотел сжечь российский паспорт, но оставил его. На этот документ оформлена квартира Алексея в Юрмале.

Я его хотел сначала сжечь. Но я его не сжег. Завернул в бумагу и уложил. Квартира в Юрмале у меня оформлена на русский паспорт. Я не знаю, будет ли он необходим, нужно ли его предоставить латвийской стороне для переоформления. Это меня сдерживает от того, чтобы его выбросить или написать: "Путин – х*йло" и отправить в российское посольство,

– признался Суханов.

Шоумен добавил, что имеет два российских паспорта из-за таких правил в России. С 2012 года он выезжал из страны чаще, чем трижды в месяц: "С 2012 года по 2014 год я жил на две страны: неделю в Киеве, неделю в Москве, поэтому у меня два российских паспорта".

Почему ведущий не уехал из Украины в первые дни войны

Алексей Суханов рассказал, что даже не думал уезжать из Украины и тем более уехать в Россию.

"Одна знакомая мне позвонила по телефону в начале войны и спрашивает: "А почему ты не уезжаешь?". Я ей ответил: "А как я могу уехать? Я вообще не вижу смысла уезжать. Здесь я живу, здесь я работаю, здесь мой дом. Куда же я поеду?!". Она мне говорит: "Да ну выезжай, у тебя есть русский паспорт, ты по нему можешь уехать!". Я просто положил трубку после этих слов", – признался мужчина.

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