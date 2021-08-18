Ведущая Иванна Онуфрийчук отметила 40-летие мужа в Швейцарии: фото роскошной вечеринки

Украинская телеведущая Иванна Онуфрийчук организовала роскошную вечеринку по случаю 40-летия мужа. Празднование состоялось в Швейцарии. Также девушка приготовила для любимого особый сюрприз – исполнила трогательную композицию.

Иванна организовала для мужа Алмаза масштабный праздник. Бизнесмену из Казахстана исполнилось 40 лет. Онуфрийчук отметила, что любимый не хотел отмечать юбилей, поэтому организацию праздника она взяла на себя.

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День рождения мужа Иванны Онуфрийчук

Празднование Онуфрийчук устроила в Швейцарии, в отеле Victoria Jungfrau. В роскошном помещении собрала родных людей для Алмаза, заказала праздничный торт в виде корабля и исполнителей, которые радовали живой музыкой, сочетая современные и классические инструменты.

Организовала для любимого праздник. Надеюсь, это день рождения он запомнит на всю жизнь,

– поделилась Онуфрийчук.



День рождения мужа Иванны Онуфрийчук / Скриншот инстаграм-сториз ведущей



День рождения мужа Иванны Онуфрийчук / Скриншот инстаграм-сториз ведущей



День рождения мужа Иванны Онуфрийчук / Скриншот инстаграм-сториз ведущей



День рождения мужа Иванны Онуфрийчук / Скриншот инстаграм-сториз ведущей



День рождения мужа Иванны Онуфрийчук / Скриншот инстаграм-сториз ведущей

Изюминкой праздника стала песня, которую девушка вживую исполнила для любимого. Иванна подготовила композицию Алисы Мон – "Алмаз". Видео выступления Онуфрийчук опубликовала в своем инстаграме, подписав: "Песня для него".

Читатели знаменитости оценили такой подарок. В комментариях они отмечают, что у Иванны замечательный голос.