Не Санина: какая украинская артистка должна была быть ведущей Евровидения-2023

Джамала призналась, что ей предлагали стать ведущей Евровидения в Великобритании. Она объяснила, почему отказалась.

Исполнительница не имела возможности готовиться к песенному конкурсу, потому что в это время работала над своим новым музыкальный альбом QIRIM. К тому же она отметила, что ей понравилось, как Юлия Санина выступила в роли ведущей.

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Джамала об отказе быть ведущей

Мне предлагали вести Евровидение. Но я понимала, что это будет невозможно. Мне нужно было выбирать и полностью отменить премьеру альбома QIRIM. Там жесткая подготовка была. Мы видели, сколько труда в это вложила Юля и выглядела невероятным,

– объяснила певица.

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К слову, на днях украинская певица Джамала умилила сеть счастливым фото со своим отцом. На фотографии, которую исполнительница распространила в инстаграмме, она была изображена улыбчивой в белом платье невесты во время свадебного танца с папой. Артистка посвятила отцу Алиму Джамаладинову, который праздновал свой 70 день рождения, трогательный пост.