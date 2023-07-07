Не Санина: какая украинская артистка должна была быть ведущей Евровидения-2023
Источник:музвар
Джамала призналась, что ей предлагали стать ведущей Евровидения в Великобритании. Она объяснила, почему отказалась.
Исполнительница не имела возможности готовиться к песенному конкурсу, потому что в это время работала над своим новым музыкальный альбом QIRIM. К тому же она отметила, что ей понравилось, как Юлия Санина выступила в роли ведущей.
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Джамала об отказе быть ведущей
Мне предлагали вести Евровидение. Но я понимала, что это будет невозможно. Мне нужно было выбирать и полностью отменить премьеру альбома QIRIM. Там жесткая подготовка была. Мы видели, сколько труда в это вложила Юля и выглядела невероятным,
– объяснила певица.
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К слову, на днях украинская певица Джамала умилила сеть счастливым фото со своим отцом. На фотографии, которую исполнительница распространила в инстаграмме, она была изображена улыбчивой в белом платье невесты во время свадебного танца с папой. Артистка посвятила отцу Алиму Джамаладинову, который праздновал свой 70 день рождения, трогательный пост.
Как Юлии Санини удалось стать ведущей конкурсаИсполнительница объяснила, что кастинг длился несколько месяцев. Первоначально было несколько зум-кастингов, общения с продюсерами. Затем Санину пригласили в Лондон на телевизионный кастинг. Кроме этого, певица еще некоторое время ожидала ответа от организаторов.
Для того чтобы вести Евровидение, Юлия ежедневно изучала английский язык, чтобы достойно представить Украину на международной арене.