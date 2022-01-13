Вдохновляемся стилем королевы: яркие зимние образы Елизаветы II

Королева всегда поражает своими лаконичными и стильными образами, которые каждый раз варьируются цветовой палитрой. Поэтому наша редакция предлагает вспомнить десять стильных образов Елизаветы II за последние несколько лет.

Известно, что Елизавета II выбирает для выходов яркие образы, чтобы ее лучше можно было увидеть среди толпы. Также это облегчает работу охране и спецслужбам, которые следят, чтобы с королевой ничего не случилось на публике. Однако такая особенность Ее Величества уже давно нравится поклонникам, и теперь ее невозможно представить в чем-то сером и обыденном.

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Лучшие зимние образы Елизаветы II

Яркое пальто и шляпку цвета фуксии королева надевала на RAF Marham в качестве почетного воздушного командира станции.



Королева Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

Королева Елизавета II в светло-сером пальто посетила Королевский колледж врачей Лондона, чтобы отметить его 500-летие.



Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

Малинового цвета пальто и по традиции украшенная цветами шляпка. Ее Величество посетила мероприятие, посвященное 100-летию Англо-скандинавского общества.



Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

Королева в багровом пальто поздравляет всех с Рождеством. Образ дополняет брошь в виде цветка и яркий букет в руках.



Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

Королева в темно-голубом пальто посетила организацию под названием "Школа правительственного кодекса и шифрования", которая отмечала столетие своего существования.



Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

В синем пальто, которое украшено мехом на груди и рукавах, Елизавета II отмечала столетие предоставления префикса "королевский" отдела капелланов королевской армии в часовне гвардейцев в Лондоне.



Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

Ярко-красное пальто, черные перчатки и туфли и такая же сумочка – королева посетила рождественскую утреннюю службу в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.



Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

Пальто и шляпку в клетку светло-персикового цвета дополняют классические черные перчатки, придающие элегантности образу. Елизавета II как почетный воздушный командир посетила RAF Marham в Норфолке.



Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

В траурном черном пальто королевская семья чтила память всех тех, кто погиб в двух мировых войнах и других конфликтах на службе.



Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

Королева в темно-бирюзовом пальто, украшенном золотыми пуговицами, выступала на церемонии открытия Шотландского парламента в октябре 2021 года.



Елизавета II / Фото из инстаграма королевской семьи

Автор: Марта Гнат