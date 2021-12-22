Василиса Фролова с маленьким сыном отдыхает в Занзибаре: фото с побережья океана

Пока в Украине царит зима, украинская телеведущая Василиса Фролова вместе с маленьким сыном отправилась в солнечный Занзибар. Там звездная мамочка устроила фотосессию на побережье океана.

Многие люди стремятся на время зимы в Украине переехать в тепло. Так сделала Василиса Фролова. Она проводит последние дни 2021 года на побережье Индийского океана.

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Василиса Фролова отдыхает в Занзибаре

Телеведущая опубликовала серию ярких фото, которые сделала на побережье океана. Она предстала перед камерой в летнем комбинезоне, состоящем из короткого топа насыщенного желтого цвета и широких укороченных брюк с высокой посадкой и ярким принтом.

Короткие волосы она уложила ровно, они красиво развевались на ветру. А на лице сделала легкий макияж, которым лишь подчеркнула натуральную красоту. Среди аксессуаров пляжный look довершили солнцезащитные очки с темными линзами и белой оправой.

На руках звезда держала маленького сына Родиона.

Василиса Фролова на побережье Индийского океана / Фото из инстаграма телеведущей

В комментариях поклонники оставляют много приятных слов в адрес Василисы и ее летнего образа.