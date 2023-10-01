Василий Вирастюк разводится с женой после 15 лет брака: "Хочу, чтобы дети жили со мной"

Известный украинский спортсмен и депутат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк разводится со своей второй супругой Инной. Они прожили в браке 15 лет и имеют двух общих сыновей – Олега и Александра.

Спортсмен хочет, чтобы дети жили с ним, а не с женой. Решение о разводе Вирастюк принял еще год назад, сообщил он в соцсетях.

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Обладатель титула "Самый сильный человек планеты-2004" заявил, что развод – это его инициатива. Но причину разрыва он не назвал.

Мы с Инной прожили в браке 15 лет, у нас родилось двое общих детей. Решение принял непосредственно я еще в начале октября 2022 года. Если меня не заставят, то вы никогда и не узнаете истинные причины нашего развода,

– написал Василий.

Ранее издание " Главком выяснило, жена Инна требует от спортсмена по 40 тысяч алиментов в месяц для сыновей. Эта сумма, очевидно, его не устраивает.

Вирастюк заявил, что хотел бы, чтобы дети остались с ним.

"Я все время помогал и сейчас помогаю своим детям (финансово, и это адекватная сумма), но "аппетит" жены в разы преувеличивает мои возможности. Я готов нести ответственность за детей, и хотел бы, чтобы они проживали со мной", – добавил спортсмен.



Василий Вирастюк с женой Инной и детьми / Фото с его инстаграммы

Также Василий Вирастюк добавил, что больше не будет комментировать развод с супругой.

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