Василий Вирастюк разводится с женой после 15 лет брака: "Хочу, чтобы дети жили со мной"
Источник:Василий Вирастюк
Известный украинский спортсмен и депутат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк разводится со своей второй супругой Инной. Они прожили в браке 15 лет и имеют двух общих сыновей – Олега и Александра.
Спортсмен хочет, чтобы дети жили с ним, а не с женой. Решение о разводе Вирастюк принял еще год назад, сообщил он в соцсетях.
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Обладатель титула "Самый сильный человек планеты-2004" заявил, что развод – это его инициатива. Но причину разрыва он не назвал.
Мы с Инной прожили в браке 15 лет, у нас родилось двое общих детей. Решение принял непосредственно я еще в начале октября 2022 года. Если меня не заставят, то вы никогда и не узнаете истинные причины нашего развода,
– написал Василий.
Ранее издание " Главком выяснило, жена Инна требует от спортсмена по 40 тысяч алиментов в месяц для сыновей. Эта сумма, очевидно, его не устраивает.
Вирастюк заявил, что хотел бы, чтобы дети остались с ним.
"Я все время помогал и сейчас помогаю своим детям (финансово, и это адекватная сумма), но "аппетит" жены в разы преувеличивает мои возможности. Я готов нести ответственность за детей, и хотел бы, чтобы они проживали со мной", – добавил спортсмен.
Василий Вирастюк с женой Инной и детьми / Фото с его инстаграммы
Также Василий Вирастюк добавил, что больше не будет комментировать развод с супругой.
Что известно о личной жизни Василия Вирастюка
- В 2003 году спортсмен вступил в брак со Светланой Забиякой – чемпионкой Украины по фитнесу. Однако женщина трагически погибла во время снежной лавины на курорте Турции в 2006 году.
- Уже в 2007 году Вирастюк женился второй раз на Инне, которая работала в немецкой фармацевтической компании.
- Познакомилась пара в пробках на дороге – Василий сфотографировал номер машины девушки, а затем нашел ее адрес и отправил букет цветов. После этого у пары завязались отношения.
- Василий Вирастюк имеет троих детей – 20-летнего Адама от первого брака, 15-летнего Олега и 7-летнего Александра от второй жены.