"Вас убьют так, как пытаются убить нас": Руслана Лыжичко обратилась к россиянам и белорусам

Руслана Лыжичко записала видеообращение на русском языке для белорусов и россиян. Она призвала их выходить на протесты и спасать не только нас, но себя.

Украинская певица записала эмоциональное видеообращение к россиянам и белорусам. Она отметила, что для них "завтра" может не наступить, ведь их убьют так же, как пытаются убить нас.

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Руслана Лыжичко призывает всех обратить внимание на то, что Путин застрял в войне. Наша армия непобедима, но от их бомбардировок гибнут мирные люди, дети рождаются в подвалах.

Я предупреждаю вас – вас могут убить одним случайным взрывом на атомной станции! И будет Чернобыль 2! Чернобыль захватили! Тогда погибнете и вы! Выходите на улицы, все ваши военные и полиция устремлены на Украину. Это ваш единственный шанс! Вы должны это сделать ради своей жизни!,

– заявила Руслана Лыжичко.

Руслана Лыжичко обратилась к россиянам и белорусам

С этого момента я начинаю свое постоянное информационное обращение ко всем белорусам и россиянам. Я – Руслана, победительница "Евровидения" и "Славянского базара". Вы можете узнать мой голос и мое лицо. Я неоднократно выступала, и вы знаете, что я сейчас буду говорить вам информацию исключительно из Украины, как украинка, которая прямо сейчас страдающая войной организованной Путиным, который использует сейчас Россию и Белоруссию, как ресурс для того, чтобы убить Украину.

Вы должны подниматься, ведь угроза у вас еще больше, чем у нас. С помощью вас убивают. С помощью ваших военных убивают наших мирных людей. Сегодня два ребенка родились в подвале, в Киеве, откуда мы даже не можем вывести этих малышей. Вдумайтесь, пожалуйста, в эту информацию. Пока вы боитесь – умрете вы первыми. Сейчас вы не осознаете всего ужаса войны Путина, вам просто не дают этой информации, а мы не можем до вас достучаться до сих пор.

Белорусы, вы должны подниматься. Вы должны быть организованы. Вы реально под угрозой. Ваши войска бросают на верную смерть. Россия, вы должны подниматься. Вы должны отвлекать всех своих военных, полицейских. Пока он бросает все ресурсы на Украину, вы можете выйти на улицы спокойно, вас не так будут пугать, как раньше, потому что он даже не справляется с Украиной, которая дает ему достойный отпор.

Наши ребята выгоняют сейчас русскую армию. Это верно! Поймите это уже наконец. Почему вы не верите простым людям, а тем каналам, которые проплачены государством, которые боятся сказать что-нибудь другое, кроме того, что им прикажут? Мы, простые люди, говорим вам одно и тоже – Путин убийца. Он бомбит Киев. За что? Какие на это основания? Вдумайтесь как цивилизованные люди. Идет захват украинских земель.

Российские военные не справляются с нашей украинской армией. Вы не понимаете, что у вас сейчас есть единственный шанс подняться. Сейчас он всех военных, все спецслужбы, все внутренние и внешние войска привлек, чтобы уничтожить Украину. Он одержим.

Выходите, вас не будут бросать в решетку. По крайней мере, вы используете свой долг человека. Все ресурсы, которые были задействованы на Украине, вы хотя бы перетащите на себя и спасете нас и себя. Не бойтесь, ведь завтра уже может не наступить, оно может исчезнуть для всей планеты.

Вы хотя бы отдаете себе отчет, что ваши войска пытаются захватить Запорожскую АЭС, Южно-Украинскую АЭС, и ведут там бои рядом с атомными объектами – крупнейших в Европе. Вы понимаете, что оккупировали Чернобыль? Вы понимаете, что такое Чернобыль 2?

Белоруссия, вы что не помните Чернобыля? Тогда же все радиоактивное облако пошло на вас. Вы не можете вспомнить, что с вами было в 1986 году? Вы же тогда больше всего пострадали. О чем вы сейчас думаете? Вы не имеете права сейчас сидеть. Чего вы ждете? Если сейчас не примете решения – тогда не сделаете больше никогда.

Не говори потом, что мы вас не предупреждали, хотя вы пришли нас убивать. Вот что такое настоящая Украина!